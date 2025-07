Mauro Icardi, en el ojo de la tormenta: una supuesta amante, chats y un video íntimo

Tras este intercambio de acusaciones y exposiciones públicas, tanto la China Suárez como Mauro Icardi optaron por borrar todas las fotos y respuestas relacionadas con el escándalo. Por su parte, Natasha Rey puso su cuenta de Instagram en modo privado, donde ya acumulaba más de 150 mil seguidores.

Qué pasó: los posteos de Natasha Rey

En las últimas horas, la vedette uruguaya Natasha Rey encendió las redes sociales al compartir en sus historias de Instagram una serie de publicaciones que implicarían al futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi.

Todo comenzó con una foto tomada desde su auto, acompañada por la canción "Con Otra", de Cazzu. “Si fue así con ella… también lo será contigo”, versaba el frgamento de la canción que compartió la uruguaya.

Sin mencionar directamente a Icardi, Natasha luego publicó un video donde lanzó una especie de amenaza: "No se manda foto, no se manda foto, ¿sabés por qué? Porque esas fotos son las pruebas que el día de mañana te van a destruir, que el día de mañana te van a jugar en contra. Así que no se manda foto. Mi padre siempre me dijo: ‘Nunca hagas nada porque siempre hay un ojo que te ve’”.

Minutos después, la vedette compartió una captura de pantalla en la que se veía un supuesto mensaje del delantero: "Video para activármela", es la única parte visible del mensaje que habría sido enviado por Icardi.

En esa misma historia, Natasha escribió varias frases dirigidas al jugador y en apoyo a Wanda Nara: "La última Coca-Cola", "Te la hacen culera", "Traka", "Ah, pero yo miento", y "¿Que yo hago show? Ja. Yo fui mujer, sé lo que se siente… No por la que está, sino por W”.

Finalmente, en una última historia escribió una frase dirigida a la China Suarez: "Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella... Que me diga algo, que va a conocer a una verdadera garra charrúa”.

La respuesta de Mauro Icardi

La respuesta del futbolista no tardó en llegar. Aunque la vedette borró sus historias de instagram, Mauro compartió una captura de pantalla de un chat de 2023 donde la uruguaya le había enviado una foto íntima. De esta manera, el futbolista intentó demostrar que fue la vedette quien lo contactó primero. “Soy tu uruguaya Mauro, BB”, habia escrito en aquel entonces Natasha Rey.

En esa misma historia Mauro Icardi escribió: “¿Esta sería mi supuesta amante o a la que le mando mensajes? Jaja. Qué raro, porque nunca le acepté los mensajes y me mando videitos desnuda gratis. Muy poco creíble”.

La respuesta de la China Suárez

Por su parte, la China Suárez se sumó a la polémica. La ex Casi Ángels recomaprtió la historia de Icardi y escribió en tono iríonico: “Por lo menos le hubieras aceptado el emsnaje baby”, junto a un emoji saacando la lengua.

Natasha Rey filtra imágenes de Mauro Icardi

Las historias de Mauro y la China desataron la furia de la vedette uruguaya que amenazó con publicar un video íntimo del jugador del Galatasaray. “En breve muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste”, escribió en una historia de instagram.

Luego agregó: “Para vos, rompehogares. ¿Contame, no tiene un arito en forma de argolla en el pepito? Tú sabes que sí, yo también“, escribió para la China.

Fue así como mostró una supuesta foto y un supuesto video íntimo de Mauro Icardi “¿Me la dedicó a vos o a mí, chin chin, made in China?“, escribió la vedette. Aunque no se puede reconocer la cara del jugador de fútbol en las imágenes, muchos seguidores aseguraron que se trataba de él por sus tatuajes.

En cuestión de segundos, el video comenzó a circular por todas las redes sociales con chistes.