Llegó a Disney+ la segunda temporada de "Andor", la serie que mejora todo "Star Wars"

>>> Leer más: "Skeleton Crew": el universo de "Star Wars" se expande con guiños a grandes éxitos de los 80

Con esta novedosa estructura de episodios en bloque también cambia la manera en que Disney+ habilita los estrenos. El primer bloque con los episodios 1, 2 y 3 se podrán ver el 22 de abril. Los episodios 4, 5 y 6 estrenarán el 29 del mismo mes. El bloque con los capítulos 7, 8 y 9 se podrá ver el 9 de mayo y finalmente los episodios 10, 11 y 12 completarán la historia una semana después, el 13 de mayo.

star-wars-andor-season-2.jpeg Tony Gilroy, escritor y director, junto a la actriz Genevieve O`Reily en el set de "Andor"

Televisión de primer nivel de la mano de "Star Wars"

Si “Rogue One” es una de las mejores películas del universo Star Wars, sin dudas, “Andor” es una de las mejores series de la franquicia iniciada por George Lucas, incluyendo las series animadas. El nivel de producción que aprobó Disney+ se compara con grandes entregas de otras plataformas digitales como “The Rings of Power”, de Amazon Prime, “The Last of Us” o “House of the Dragon” de HBO MAX. Su nivel de escritura y estructura narrativa también son destacables.

Esta nueva camada de episodios, aunque por momentos pierde el equilibrio, es emocional, ambiciosa, intensa, profunda y demoledora. No necesita de caballeros Jedi ni espadas láser para ser parte de este universo. Tampoco aparecen. Su poder reside en el guión de Tony Gilroy y las afiladas actuaciones que llevan adelante la historia.

En esta segunda temporada, que abarca cuatro años, Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, deja de ser un desinteresado y cínico contrabandista para convertirse finalmente en el líder que la rebelión necesita. Y aunque la actuación de Luna no es de las mejores de la serie logra transmitir exactamente lo que la historia pide.

>>> Leer más: "Star Wars: The Acolyte", un thriller plagado de misterio en una galaxia muy, muy lejana

Las actuaciones que sí se destacan son las de Adria Arjona en la piel de Bix Caleen, pareja de Cassian Andor, Genevieve O'Reilly, en el papel de la senadora Mon Mothma, y la genial Denise Gough que compone a Dedra Meero, una villana casi de telenovela que nada tiene que envidiarle a la Carla Lucero que dio vida Carina Zampini.

Un párrafo aparte para las presencias de Stellan Skarsgård y Ben Mendelsohn. El primero se lució como Luthen Rael en la primera temporada de “Andor” y sigue al mismo nivel en esta nueva entrega. El segundo vuelve a interpretar a Orson Krennic, el ambicioso y elegante villano de “Rogue One”, que en esta serie de episodios revela los despiadados movimientos del Imperio para conseguir su objetivo final: construir la Estrella de la Muerte.

andor-season-2-first-look-stills-27_8723f743.jpeg Luthen Rael (Stellan Skarsgård), líder de una red rebelde y cerebro de la operación de espionaje de la resistencia

El peso de la historia

En la segunda temporada de “Andor” ya nadie está a salvo de las ambiciones del Imperio. Cualquiera puede desaparecer por pensar distinto o simplemente estorbar en los planes del Emperador. Realmente se siente la gravedad de las decisiones que toman los protagonistas y el costo de los sacrificios que están dispuestos a asumir. Se nota el paso del tiempo, el desgaste de los personajes, incluso el deterioro de algunos lugares que habitan. Los escenarios, el vestuario, la utilería y todo lo que aparece es tangible, hasta la tensión que viven los protagonistas.

“Andor” se ve real, se siente real y aunque suceda en una galaxia muy, muy lejana, se puede relacionar directamente con la historia reciente de nuestro mundo. Un presente donde abundan las noticias falsas, donde la propaganda política desvía la atención de los pueblos y distintas civilizaciones transitan o recorrieron tiempos de crisis política, corrupción, democracias en peligro y autoritarismos en ascenso.

La seriedad y madurez con la que este thriller político relata la lucha de la resistencia contra el fascismo durante la interminable Guerra de las Galaxias da otro peso a la historia y resignifica otros productos de la franquicia como “Rogue One”, las primeras entregas de “Star Wars” e incluso series animadas cómo “Rebels”. Mejora todo “Star Wars”.