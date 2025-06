Cierra del Festival de Cine Latinoamericano con las películas premiadas

El sábado 14 se develaron las producciones que cautivaron al jurado y al público En la categoría de Largometrajes, el galardón a Mejor Largometraje fue para la brasileña 'Senhoritas' de Mykaela Plotkin, mientras que el premio a Mejor Largometraje Santafesino se lo llevó la argentina 'Abuelo gaucho' de Martín Donatti, que además recibió el premio de RTS Medios para su exhibición.

En cuanto a los Cortometrajes, 'Buscando un burro' de Juan Vicente Manrique (México, Venezuela) fue reconocido como Mejor Cortometraje. Otros cortometrajes destacados fueron 'Matagatos' de Isabel Vaca y Arturo Mendicuti (México) como Mejor Cortometraje de ficción; 'Pasos para volar' de Rosario Carlino y Nicolás Conte (Argentina) como Mejor Cortometraje de animación; 'A mí no me miren' de Sergio Falleti y Marcelo Iglesias (Argentina) como Mejor Cortometraje experimental; y 'Renegrido' de María Celia Ferrero (Argentina), que recibió el Premio Mario Piazza al Mejor Cortometraje documental.

En la categoría de Escuelas de Cine, el premio fue para 'Petroka' de Giuliana Capparelli (Enerc, Argentina). El Mejor Cortometraje Rosarino fue para 'Hogar en tránsito' de Julián Camezzana y se otorgó una Mención Especial a 'Las piedras' de María Sofini Borsini, entre otros premios especiales.

Un encuentro con figuras destacadas y proyecciones para atesorar

El festival contó con la presencia de importantes personalidades del cine latinoamericano. El actor Gastón Pauls fue homenajeado por la película 'Nueve Reinas' y ofreció una masterclass colmada de partcipantes. Pauls enfatizó la trascendencia de los festivales como "plataformas de exhibición que mantienen viva la experiencia colectiva del cine", destacó el valor de los festivales públicos como "espacios cruciales para el encuentro entre personas". Con un profundo orgullo, resaltó "el corazón y la autenticidad del cine argentino".

La inauguración del festival tuvo como puntapié inicial la proyección de 'El Mensaje', el drama argentino de Iván Fund. El realizador había compartido su alegría por el estreno, Para Fund, "el cine es un espacio de encuentro y cruce de miradas y contención. Uno va al cine para sentirse menos solo".

La semana final estuvo cargada de propuestas. El miércoles 11 de junio se proyectó 'Mazel Tov', el drama de Adrián Suar, que contó con la presencia de Fernán Mirás. El jueves 12, en El Cairo Cine Público, se presentó el libro 'La Imagen Liberada. Apuntes y estrategias para la creación audiovisual', de Chiqui González. El viernes 13, el Cine Lumière contó con la función especial 'Te sigo desde el VHS', que revivió cortos emblemáticos del festival en su formato original, con la curaduría de Horacio Ríos, director y fundador del evento. Más tarde, se realizó la entrevista abierta 'Cómo producir cine de género desde el sur', con Sebastián De Caro y el director chileno Jorge Olguín.

El sábado 14 de junio, el Cine Lumière ofreció el preestreno de 'El oscurecimiento de la luz', la propuesta de ciencia ficción de Fernando Zago, con la presencia del director y su elenco.

Cine por sus protagonistas

Florencia, una de las participantes de la competencia compartió su emoción: "Está buenísimo que un festival como este se siga haciendo, pasaron muchos años y el festival continúa y se sigue transformando. Me siento un poco vieja y cuando yo estudiaba vine al primer encuentro y todavía recuerdo lo que significaba en ese momento. Me acuerdo de la importancia que tuvo. El Festival es para que las películas encuentren su público. Siempre es alucinante tener una iniciativa de cine de tu ciudad, un lugar de visibilidad, para que la película empiece a caminar y que sea parte de lo que ya conocemos y se siga sosteniendo. Que siga muchos años que se necesitan lugares así."

Otra de las participantes agregó: "Vine varios días y pude ver maravillas. Te dan ganas de seguir creando. Eran muchas propuestas y quedar y que se pueda pasar en una sala es realmente un final para discutir sobre lo que se pudo realizar. Se abren puertas para encontrar nuevas formas de trabajo. Me parece que se arma una comunidad preciosa que no se tiene que morir nunca. Me gustaría que se abran más salas con la magia que tiene el el Lumière y que puedan venir de otras latitudes a mostrar su cine".

Las ganadoras brillan en el Cine Lumière

La jornada de cierre en el Cine Lumière, Vélez Sársfield 1027, tendrá lugar este domingo 15 de junio y estará dedicada por completo a las producciones que se alzaron con los máximos galardones del festival. A las 16, el público podrá disfrutar de 'Senhoritas', reconocida como Mejor Largometraje. Luego, a las 18, la pantalla abrirá con 'Abuelo gaucho', ganadora de Mejor Largometraje Santafesino. A las 20, se proyectarán los cortometrajes premiados.

El 30° Festival de Cine Latinoamericano Rosario no es una película pero las aloja, no narra una sola historia sino la de muchas personas en distintos puntos del planeta. Cada butaca ocupada se traduce en un semilla y hoy la proyección se vuelve futuro. Ya pasaron 30 años de aquel primer día y la ciudad seguirá celebrando muchos más festivales como estos, porque ya es parte de su identidad y porque siempre hay algo que tiene para decir.