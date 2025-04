La polémica revelación de Kanye West sobre su separación de Bianca Censori

Bianca Censori.jpg Bianca Censori mostró polémicos looks durante su relación con Kanye West.

La canción y la polémica imagen de Kanye West

Según apuntó Kanye, la australiana habría sufrido un ataque de pánico por los posteos que compartió su esposo luego de los Grammys, donde se mostraba a favor de la política “nazi”.

“Mi bebé se escapó. Pero primero intentó internarme. No iré al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo”, canta el artista en uno de los tramos de su tema, en el que agrega: “Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en la que tuiteé. Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está”.

La imagen de West se tornó cada vez más polémica luego del evento, ya que distintas fuentes apuntaron a que él sería quien decidía la vestimenta de su pareja y además emitió mensajes ofensivos hacia la comunidad judía y elogios a Adolf Hitler.