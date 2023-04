La China Suárez confirmó en Instagram que se separó de Rusherking

Fue la propia actriz quien paró la pelota y publicó en su cuenta de Instagram la versión oficial de la ruptura : “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida ”, posteó para terminar con las especulaciones.

Por supuesto, Rusherking no se quedó callado y dio su versión de los hechos: “ Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon . Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Rsherking.jpg

Los rumores sobre la crisis explotó cuando los arqueólogos de las redes sociales advirtieron que tanto la China como el cantante de rap habían eliminado de sus redes sociales los posteos románticos que habían publicado en los tiempos de oro de su relación. El indicio disparó una catarata de versiones que hasta ayer a última hora no habían sido confirmados y alimentaron a la prensa del corazón.

>> Leer más: Benjamín Vicuña salió a aclarar que no volvió con la China y está soltero

Por otra parte, la actriz y cantante publicó una foto en la que se ve de fondo una estantería en la que antes había gorras del músico y que en la que en la imagen se ven otros elementos decorativos. El dato fue tomado como una confirmación de que Rusherking ya no paraba más en su casa. Además, días atrás el cantante había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter que llamó por demás la atención. “Tu juegas con uno y después pasas al siguiente”, escribió.

China Suárez.jpg

El fin de semana pasado la China se mostró en sus redes sociales cocinándole a sus hijos Magnolia y Amancio en el departamento de Benjamín Vicuña. Esto disparó la versión de que había vuelto con su ex pareja, algo que el actor chileno desmintió de plano. Su argumento fue contundente: dijo que en el momento en que se tomó la foto no no estaba en Buenos Aires.

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, añadió Vicuña dando por cerrado el tema.