Cinco películas sobre el fondo del mar tras el furor del streaming científico

- “El abismo” (1989)

Antes de cambiar la historia del cine con “Titanic” y de romper récords de taquilla con la saga de “Avatar”, James Cameron hizo otro filme épico que transcurre en el mar. Fiel al estilo del director, “El abismo” dura casi tres horas pero nunca deja de entretener. Lo que en principio parece una historia como muchas otras, donde un grupo de científicos es acechado por misteriosas criaturas oceánicas en plena expedición, esta tiene una vuelta más “E.T”.

