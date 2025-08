Juan Imhoff y Leo Senatore se sumaron al Museo del Deporte y vivieron la previa de Duendes vs GER

Un emotivo momento

Previo a la palabra de los protagonistas, los organizadores compartieron un emotivo video sobre el valor del rugby y del deporte en el país, así como sobre la garra y pasión que caracteriza a Los Pumas. Luego llegó el momento de que los históricos jugadores del seleccionado argentino compartieran unas palabras ante los presentes.

En primer lugar, Senatore se paró en el escenario y dijo: “Es un orgullo estar acá. Este museo es espectacular, ojalá que pueda ser una visita obligada para todos los colegios y chicos del país. Tenemos, creo yo, uno de los mejores museos de deporte del mundo”.

“Hoy lo despedimos a Juan (Imhoff), que se nos está yendo del rugby, por lo menos como jugador, este sábado en Duendes, justo ante mi club; que amo”, agregó el exdeportista y referente de GER, quien además entregó una camiseta que utilizó en los cuartos de final del Mundial 2011 frente a los All-Blacks.

Inmediatamente tomó la palabra el propio Imhoff, quien se dejó ver visiblemente emocionado por el homenaje y por sus últimos momentos en el club donde inició su carrera. “Soy de lágrima fácil. Es imposible expresar lo que siento, me gustaría tener a Fontanarrosa al lado para decirle lo que siento y que él lo explique con palabras”, comenzó el wing.

El “templo” del deporte santafesino

“Esta distinción personal me hace ver como la punta de un iceberg, abajo hay un montón de esfuerzo y sacrificio que no se ven. Estar acá para mí es increíble. Me di cuenta que no lo hago por mí, sino por mi hijo. A todos los padres les digo que esto no es un museo, esto es un templo. Un lugar donde podemos entrar y soñar que se puede”, remarcó Imhoff.

En la misma línea, continuó: “Lo mejor que le podemos dar a un niño es la capacidad de soñar en grande. A mí me lo dieron, yo soñé. Todos hicieron posible que vaya tras mis sueños, a pesar de que me daba miedo. Los invito a que vengan al templo y se empapen de lo que es el compromiso e identidad”.

“Quiero que cuando vean acá la camiseta de Juan Imhoff no vean el resultado final, sino que vean un sueño. Que los invite a soñar. Ese 0,01% de los niños que hicimos soñar, para mí ya es ganar”, sostuvo el wing de Duendes.

Más que una despedida

Al mencionar el clásico que enfrentará al club del barrio Las Delicias con GER, Imhoff afirmó que su último partido será “una anécdota”, pero se dirigió a Senatore y le aseguró que “no la harán fácil”.

“Creo que el homenaje de mañana no es una despedida, sino que es volver a donde uno nació. Además es el homenaje para mi hermano, que fue capitán del club muchos años, y mi viejo, que fundó Duendes y creó un espacio para que nosotros podamos expresarnos dentro de la salud”, señaló.

Por otro lado, valoró que este partido “será un momento único para la ciudad” y añadió: “Cómo lo estamos viviendo, habla los valores de nuestro deporte, del compromiso, de la identidad y estas ganas de ser que tiene el rugby”.

La previa del clásico Duendes vs GER

Entre abrazos y una complicidad propia de la amistad, Juan Imhoff y Leo Senatore bajaron del escenario y hablaron del partido de mañana donde Duendes, con el wing como figura, y Gimnasia, con el apoyo desde las tribunas del extercera línea, serán los protagonistas.

Imhoff no quiso definir al encuentro como "su" partido despedida, pero sí señaló ante La Capital que "es uno de los más importantes" de su vida. Además de la presencia del tryman argentino en mundiales y su último partido de rugby, la jornada contará con la presencia de Pedro Imhoff, el medio scrum que milita en una franquicia de Estados Unidos, que vuelve para jugar junto a Juan, y la posibilidad de sumar al back Emiliano Boffelli, también nacido deportivamente en Duendes, además de un rival de fuste como GER.

Fue Senatore quien irrumpió a partir de ahí y mostró su alegría por volver a ver a Imhoff en la cancha. "Lo que él significa para el rugby argentino y que sea contra Gimnasia nos enaltece mucho. Lo más importante es que se viva una gran tarde de rugby. Que monstruos como él y los que nombró no se ven todo el tiempo adentro de las canchas, pero vamos a tener el placer de tenerlos en Rosario", aseguró a La Capital.

El retorno de Imhoff tiene su base en los valores que absorbió en la cancha del club de zona sur y con el paso del tiempo, el jugador aseguró entender "que la camiseta de Duendes no es tela, sino que se lleva en la piel. No te la regalan, la camiseta queda en el club, la usa el mejor y tiene mística", concluyó Imhoff para rápidamente asegurar: "Mañana gana el rubgy".