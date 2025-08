Cristian Fabbiani y el adiós a Keylor Navas en Newell's: "Vamos a ir a la guerra con los que están acá"

Además, Fabbiani explicó por qué no se realizó la conferencia de prensa que había prometido después de la derrota ante Banfield . Según comentó, no quiso juzgar al exjugador de Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) : "Lo de la conferencia lo dije para sacarme el tema de encima. Lo de Keylor lo hablé con él, ojalá sea feliz con su familia y disfrute de su familia, todos alguna vez nos equivocamos y yo no soy quién para hablar de Navas ".

" Con el mercado de pases no me puedo quejar , no se podían traer jugadores caros porque la economía del país no lo permitía. River gastó 164 millones y nada te asegura el éxito", aseveró el DT rojinegro. El balance del libro de pases de mitad de año surgió durante una entrevista en el programa de streaming "Soy Leproso".

El técnico no quedó conforme con el empate ante Aldosivi y compartió una "semana dura" con el plantel. En este sentido, precisó: "Hablamos entre nosotros, tratamos de saber qué cosas están bien y cuáles están mal. Cuando bajamos un poco el volumen, el partido se puede dar para cualquiera".

Ante la consulta porque los refuerzos prácticamente no habían jugado, el Ogro fue contundente: "No hay un motivo en especial, esto es día a día y el que esté mejor, va a jugar. Yo no le regalo la camiseta a nadie". A continuación anunció una "seguidilla de partidos importantes" y sostuvo que "los refuerzos van a tener minutos ahí" para sumar. "Parece que es corto, pero es largo y tienen que seguir mejorando para estar en el nivel que están los titulares", enfatizó.

Uno cambio cuando le va mal

El exdelantero de River y Lanús sumó una estadística muy positiva de su ciclo en la Lepra. "Desde que llegamos, jugamos 15 partidos. Ganamos siete, empatamos cinco y perdimos tres. Uno cambia cuando le va mal, creo que ese proceso todavía en Newell's no se dio, por eso respeto a los chicos que están. De a poco, los nuevos se van a ir ensamblando y todos tendrán la oportunidad. No tienen que jugar por ser refuerzo, se lo tienen que ganar", explicó la cabeza del cuerpo técnico leproso.

"Desde que llegué hubo un cambio de muchos jugadores como Montero, Lollo, Cuesta, Maroni y Martino. Fueron creciendo, la gente no los quería y hoy tienen un nivel de seis o siete puntos", manifestó Fabbiani. De inmediato, subrayó: "Había muchos jugadores resistidos que hoy me hacen mejor entrenador. Llevo los entrenamientos al límite, pero no se pelean porque somos una familia".

¿Cómo está Darío Benedetto en Newell's?

Después de tantas idas y vueltas, el entrenador confirmó que jugará con doble nueve ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Así expuso que debutará una de sus grandes esperanzas para la ofensiva: "El Pipa (Benedetto) va a ser titular el próximo partido, ya se recuperó. A muchos jugadores que vienen de afuera al fútbol argentino les cuesta adaptarse a los entrenamientos y él ya pasó ese proceso. Lo mismo le pasó a Cuesta cuando llegó desde Brasil. Cuando se adaptó, fue fundamental junto a Lollo; de las mejores dupla de centrales del país".

Al DT aún le dura la bronca por no haber conseguido tres puntos en la inauguración de la tribuna Lionel Messi. "Fue hermoso y especial ver la nueva tribuna, pero me amargó toda la semana no poder darle a la gente esa alegría. Sé lo que representa el estadio de Newell's y no poder darles esa alegría me mató, pero ya me repuse" afirmó.

Finalmente, el Ogro no gambeteó la consulta ante un nuevo clásico rosarino, pero siente que hoy tiene otros desafíos prioritarios: "Ni pienso todavía en el clásico, tenemos un partido el viernes y probablemente después tengamos la Copa Argentina". A su vez, aclaró que el tema está en su agenda. "Obviamente que ya tengo en la cabeza cómo voy a jugar, pero les quiero sacar presión a los jugadores porque hay muchos partidos importantes en la previa. Sé que vamos a ir a una guerra y que estamos preparados para ese partido. Cuando entremos a la cancha de Central, hay que dejar la vida e ir por todo", remató.