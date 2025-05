"Corazón Delator" llega a Netflix: un film romántico "que invita a ver la vida con otros ojos"

Embed

Fito, desafíos y golpes bajos

“Rosario siempre estuvo cerca”, cantó Benjamín Vicuña mientras entraba en la sala donde se desarrollaría la entrevista con una sonrisa. Con ese guiño musical al embajador rosarino por excelencia Fito Páez, comenzó una conversación relajada y reflexiva, en la que él y Julieta Díaz compartieron cómo se metieron en la piel de sus personajes, cómo fue la experiencia de trabajar juntos por primera vez y cómo encararon el desafío de contar una historia que va más allá del romance.

“Filmar hoy básicamente es una bendición. Me encantan las historias de amor y me pareció un desafío muy grande también interpretar a una mujer que arranca la película con la pérdida de su marido. El desafío era encontrar cómo hacer para contar lo que le pasa a una persona que está atravesando una situación así”, comentó Díaz.

Benjamín Vicuña, por su parte, explicó que lo atrajo el tono del relato, un drama romántico “sin miedo a por momentos caer en cierto melodrama, pero con corazón”. Destacó que no abunda este tipo de cine que cuenta una historia sin golpes bajos ni lugares comunes, donde “el verdadero protagonista es el corazón y la gente puede disfrutar de una película así, sin prejuicios”.

Un reencuentro y una primera vez

Para Julieta Díaz, trabajar con el realizador Marcos Carnevale es volver a un vínculo creativo ya consolidado. "Corazón Delator" es la quinta película que hacen juntos, después de "Corazón de León", "El espejo de los otros", "El fútbol o yo" y "No soy tu mami". Esa continuidad, según la actriz, tuvo un peso particular en su decisión de sumarse al nuevo film.

“A mí me gusta mucho trabajar con Marcos”, explicó Díaz y señaló la clave de esa conexión: “Nos conocemos mucho y entonces él escribe los personajes también para que trabajemos juntos. Los escribe sabiendo que hay algo ahí que podemos contar como director, como guionista y como actriz”.

Para ella, esa confianza mutua se traduce en un disfrute que va más allá del set. “Trabajar con él para mí es una fiesta, es un amigo y es un placer enorme”, subrayó en diálogo con este medio.

julieta y marcos.jpg

En el caso de Benjamín Vicuña, este film representa su segundo trabajo con Carnevale ("Papá al rescate"), pero el primero compartiendo escena con Julieta Díaz, un encuentro actoral que ambos deseaban desde hacía tiempo. “Tuvimos un casi”, recordó el actor chileno, en alusión a un proyecto anterior que no llegó a concretarse.

“Y ahora efectivamente es una película que no tiene más pretextos que contar una historia de amor con todo lo que implica. Y era fundamental la química de estos personajes”, señaló el actor.

El reto de actuar el renacer

La Capital tuvo acceso anticipado a la nueva producción de Netflix, y sin spoilear, pudo confirmar que tanto Benjamín Vicuña como Julieta Díaz se lucen al interpretar a personas atravesadas por el dolor y la pérdida que se abren a la posibilidad de volver a conectar. Según los protagonistas, se trató un desafío interpretativo que los impulsó a explorar emociones complejas desde perspectivas poco habituales.

En el caso de Julieta Díaz, su personaje es una mujer en duelo que comienza a abrirse a la idea de sentir otra vez. “No me había pasado nunca en ninguna historia de amor tener que contar algo así”, reconoció la actriz.

“Imaginar que la persona que amás está, de alguna forma, dentro de otra que te llama la atención, te estalla la cabeza”, expresó. Para Julieta, el poder de la historia radica en esa tensión emocional: “Ahí está el culebrón, el melodrama: hay drama romántico, con cruce de clases sociales, de lugares, de vidas, de mundos".

Julieta Diaz.jpg

En este sentido, Díaz volvió a remarcar el fuerte vínculo y la confianza con Carnevale: “También trabajé confiando mucho en Marcos, siempre cuando uno trabaja con alguien que conoce tanto y que confía, es fácil entregarse un poco a la imaginación”.

Por su parte, Benjamín Vicuña se pone en la piel de Juan Manuel, un empresario que, luego de recibir un trasplante de corazón, comienza a ver la vida de una manera distinta. “Es un tipo que, de la noche a la mañana, empieza a conectar, a ponerse en el lugar del otro. Algo que debería ser una obviedad, debería ser una condición básica del ser humano pero a veces nos perdemos, nos aislamos, ni hablar del individualismo y el egoísmo”, expresó el actor.

BENJAMIN VICUÑA JUAN MANUEL.jpg

Esta nueva oportunidad que le da la vida no solo lleva al personaje hacia el enamoramiento, sino que también redefine por completo su vínculo con el entorno. Juan empieza a reconocer a los otros, a comprometerse con causas sociales, con formas de vida que antes no veía y eso es lo que lo empuja a enamorarse de Vale. “Este personaje, con más de cuarenta años, empieza a renacer a través de una cosa dramática como un trasplante. Empieza a ver con otros ojos, a sentir un nuevo corazón, a experimentar el amor”, agregó el actor.

En este sentido, el chileno sostuvo que trató de construir a su personaje con una cierta ingenuidad, como si habitara un cuerpo ajeno. “Como un adolescente que experimenta por primera vez la vida, el deseo, la química, el amor. Y eso es súper romántico”, detalló Vicuña.

Una historia con un propósito

Más allá de su potencia emocional y del vínculo intenso que narra entre sus dos protagonistas, “Corazón Delator” habilita otras conversaciones. Si bien es una historia de amor y de segundas oportunidades, también es una puerta de entrada a un tema complejo como lo es la donación de órganos.

En ese sentido, Benjamín valoró especialmente que el film sirva como disparador de temas sociales: “Más allá de que sea una película que pueda emocionar, divertir, entretener, puede de paso también meter temas y debates como lo es la donación de órganos, que acá hablamos ya desde el 2018 a través de la Ley Justina”.

“Entonces que esta película pueda hablar de algo que es una realidad y algo tan necesario también nos hace sentir que tiene una misión y tiene una utilidad”, agregó Vicuña.

Para Julieta Díaz, el costado social de la película fue revelándose con más fuerza a medida que avanzaba hacia su estreno. “Festejo todo lo que sea ampliar las posibilidades de ayudar a que las personas puedan vivir mejor y tengan más posibilidades de sobrevivir", expresó al pensar en el impacto que puede tener esta historia. “A veces, hasta que uno no lo atraviesa, no se detiene a pensarlo", agregó la actriz.

En ese sentido, destacó la mirada comprometida del director, habituado a abordar temas que desafían los lugares comunes. “Marcos tiene algo de eso, siempre se mete con temas jugados: el amor en la tercera edad, familias paralelas, personas con síndrome de Down, con enanismo en el caso de “Corazón de León”... Él siempre se mete en esos temas álgidos y se la juega ahí.”, afirmó la actriz reconociendo el valor de contar e interpretar relatos que tocan lo humano y lo profundo.

Un corazón que trasciende la muerte

El título del film no es casual. “Corazón delator" resuena inevitablemente con el cuento de Edgar Allan Poe, pero también con la canción de Gustavo Cerati, donde el corazón se convierte en delator cuando se ve a una persona que se ama. No es menor que la película cierre con esa canción.

Pero en este film, este órgano delata desde otro lugar: el corazón aparece como una especie de brújula afectiva que sobrevive incluso a la muerte. En ese sentido, los protagonistas coinciden en la creencia de que un corazón pueda seguir sintiendo y guardando memorias y recuerdos en otro cuerpo.

corazon delator juleita.jpg

“Es creer o reventar”, dijo contundente Benjamín Vicuña. “En este caso, creemos que efectivamente ella, en su conflicto de duelo, puede volver a experimentar el amor. Incluso cuando se promueve la donación de órganos, se trata de un gesto de amor que sigue dando vida, que sigue iluminando”, planteó el entrevistado. Y agregó: “Hay un brotecito también de esperanza, porque eso es un acto de generosidad. Entonces yo creo que, en el contexto de esta película, el corazón, o más bien el amor, trasciende”.

Incluso Julieta se refirió a las bases científicas que respaldan este tipo de convicciones: “Cuando Marcos me pasó el guión, le pregunté si tenía alguna investigación científica sobre esto, y me dijo que sí había e inclusive me mandó algunas cosas. Y yo creo absolutamente”.

Para Díaz, la propuesta no solo es posible desde lo narrativo o emocional, sino también desde lo biológico. “Dicen que el segundo cerebro es el intestino y el tercero el corazón… Y en este caso, creo que sí, que científicamente es posible. Pero también poéticamente y energéticamente”, sostuvo convencida.

“No creo que suceda solamente lo que vemos. La energía también es parte de la ciencia”, agregó. “Me parece hermoso y no me parece una locura para nada”, cerró la actriz.