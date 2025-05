Apareció una gran mancha marrón en el río Paraná a la altura de San Pedro

Diversas fuentes consultadas por La Capital señalaron que no puede considerarse que la mancha provenga en un su totalidad de vertidos cloacales pero sí que una buena proporción de su conformación sea de esos efluentes .

Las muestras se tomaron en el límite entre San Pedro y Baradero. Según el propio informe del fiscal federal Matías Di Lello, que investigó de oficio, "dichas muestras arrojaron un resultado superior al limite permitido de coliformes fecales y dieron positivo para la presencia de escherichia coli".

"Además, se informó que se ha verificado que la planta depuradora esta totalmente desafectada de servicio, porque el liquido cloacal es conducido por un bypass volcando al río Paraná en una zona recreativa contigua al puerto", sumó en su informe el fiscal.

Contaminación del río Paraná

"San Pedro también contamina el río Paraná y eso se probó en una causa judicial", añadió Maggi, que representa a la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), de San Nicolás.

En la causa mencionada se llegó a llamar a declaración indagatoria al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, por el vuelco de efluentes cloacales directos.

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que entiende en la causa, no sólo citó a indagatoria a Salazar. También tuvieron que prestar declaración el secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Mariano Brañas, el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio, el ex secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y el ex secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, los dos últimos con mandato cumplido en diciembre de 2023.

"San Pedro y Rosario no tienen planta depuradora. San Nicolás tiene, pero la dejó sin mantenimiento y la opera de manera deficiente", puntualizó Maggi, sobre una falencia que es regional.

Planta depuradora pendiente en Rosario

La situación que vive San Pedro se asemeja a lo que ocurre en Rosario. Las manchas negras que suelen aparecer en el río Paraná a la altura de avenida Francia luego de las lluvias suelen volver a poner en agenda la planta de tratamiento de efluentes cloacales que Aguas Santafesinas (Assa) tiene pendiente de construcción en Rosario.

La última actuación de la causa civil fue un fallo de la entonces jueza federal Sylvia Aramberri, que se jubiló el mes pasado (resta conocerse quién será sorteado como nuevo juez), en la que ordenó tanto al gobierno provincial como al nacional que informe la situación del proyecto para la construcción de la planta depuradora de efluentes cloacales y que pongan en marcha la iniciativa.

Por su parte, la causa penal, explicó Maggi, se encuentra en la Cámara de Casación Penal: "Fueron sobreseídos los directivos que habían sido indagados y procesados, pero presentamos un recurso de Casación y el tribunal le está dando tratamiento".