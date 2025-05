Récord: en ocho años recuperaron 1,5 millón de kilos de alimentos

Récord: “Lo bueno no se tira”

“Estamos acá viendo frutas y verduras que están perfectas, que no se tiran y que sirven para alimentar a la gente, déjenme extrapolarlo al concepto de que lo bueno no se tira, las cosas buenas no se tiran”, señaló el funcionario y agregó: “El desperdicio en general en la sociedad, en el mundo en que vivimos, es absolutamente inaceptable. Y ayudar a que coman las personas, y ayudar a que tengan solucionadas, por lo menos en parte, algunas de sus necesidades básicas, es no dejar a las personas tiradas”.