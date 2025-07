¿Bruce Willis empeoró? Qué se sabe sobre la salud del actor

Medios del mundo afirmaron que el artista de 70 años ya no puede hablar ni caminar, pero la familia no confirmó nada

Bruce Willis , ícono de Hollywood, convive desde hace un par de años con demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa. En los últimos días, medios del mundo y posteos en redes sociales afirmaron que el actor de 70 años ya no puede hablar ni caminar, pero no fue confirmado por la familia.

Recientemente, circuló un titular alarmista que afirmaba que el protagonista de “Duro de matar” ya no puede hablar, leer ni caminar. Varios medios citaron a The Express Tribune, donde decían que el actor “ya no puede comunicarse de manera significativa”. Sin embargo, la familia, vocera oficial, no confirmó esta situación. Si bien la enfermedad es degenerativa y sin dudas está progresando, no se conoce realmente el estado actual del deterioro.

Qué dijo la familia de Bruce Willis

Las últimas publicaciones de la familia fueron para el pasado día del padre, el 21 de junio. Tanto su esposa Emma como su hija Tallulah hicieron posteos en redes, con sentidas palabras para Bruce. En las imágenes de Tallulah, se veía a Willis parado, abrazando a su hija y dándole la mano, durante un almuerzo familiar en la casa de la madre del actor.

Por otra parte, Heming publicará en septiembre un libro de memorias titulado “El viaje inesperado”, centrado en la experiencia de acompañar a su marido en esta etapa y sobre la importancia de generar conciencia sobre este tipo de enfermedades.

Según un organismo internacional encargado específicamente de estudiar la patología de Willis, la demencia frontotemporal puede eventualmente derivar en pérdida total de la movilidad o el habla, pero la progresión varía ampliamente entre distintos individuos. Ante el conocimiento público de la enfermedad, a raíz del caso Willis, aseguraron que es importante entender la complejidad de la patología para leer de manera crítica afirmaciones sobre el cuadro.