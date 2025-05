Banega, "el loco" que jugó desgarrado e hizo carne el mensaje luchador de Fabbiani

El capitán de Newell's, Ever Banega, se bancó jugar todo el partido con una lesión muscular en la victoria ante Defensa y Justicia por Copa Argentina.

Todo un símbolo de época en Newell's. No es tiempo de firuletes ni lujos. Es tiempo de overol, arremangarse y poner la otra mejilla. De dejar la piel en cada partido y con el mandamiento básico de que ningún jugador tiene coronitas. Por eso no extrañó para nada lo que ocurrió el pasado jueves por la noche en San Nicolás, donde el rojinegro se impuso por 2 a 0 a Defensa y Justicia y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Allí un jugador leproso jugó lesionado, "desgarrado", y se la bancó como un león para ponerle el hombro al equipo en una parada brava. ¿Quién fue ese futbolista? Su capitán, el emblema, el experimentado: Ever Banega, que está cerca de cumplir 37 años.