Banda rosarina revive el mundo sónico y visual de Pink Floyd

Pablo Cesarini adelantó que el espectáculo se centrará en ‘Dark side of the moon’ completo, más algunos clásicos de la era post Roger Wateres y un resumen de los mejores temas de 'The Wall'. “Intentamos hacer un show que sea ameno para todo el público, incluso para los que no conocen mucho sobre la banda, obviamente sin dejar de lado algunos temas para fanáticos como Coming Back to Life”, sostuvo.