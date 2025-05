El método Pullaro pone a las oposiciones ante una encrucijada

El discurso de apertura de sesiones ordinarias se enmarca en un período de transición. Entre un viejo orden, con sus reglas y protagonistas, y uno nuevo. Una estructura que empezó a montarse con la ofensiva legislativa que impuso el gobierno en su primer año y que Unidos apunta a blindar con la nueva Constitución. En ese sentido, para el gobierno el mensaje ante legisladores, convencionales, jueces, fiscales, intendentes y referentes de la sociedad civil fue una suerte de réquiem para el antiguo régimen.

Aunque para el gobierno detrás de cada corporación hay nombres y apellidos concretos, en público apuntan a no personalizar. Quieren presentar la batalla en varios frentes como un choque entre visiones y estilos más que como una pulseada entre individuos.

En esa clave, Pullaro planteó en la Legislatura que su cruzada anticorporativa y reformista no es un arrebato personal sino la respuesta a una demanda mayoritaria de los santafesinos, cansados del inmovilismo y de que el Estado sea vampirizado por pequeños grupos privilegiados. En este terreno, el gobernador se presenta como el intérprete de una época y un instrumento de cambio de la sociedad.

Los objetivos para después de la reforma constitucional

Con una mayoría de hecho en la Convención gracias la fórmula 33+3 —el batallón multicolor de Unidos más el tridente de Locomotora Oliveras— en el primer círculo de Pullaro ya piensan en el día después de la Constituyente.

El tránsito del invierno a la primavera será el momento para empezar a operativizar con leyes los cambios que introduzca la nueva Constitución. Será un desafío para el oficialismo mantener la iniciativa frente a una ciudadanía exigente, que agradece los logros pero que plantea nuevas demandas. Los números electorales en los centros urbanos encendieron las primeras luces de alerta.

“Tenemos que mostrar que el gobierno no se agotó en estos 16 meses y con la reforma constitucional”, indican desde la mesa chica del gobernador.

Antes habrá que transitar la Convención. Allí Unidos enfrentará un doble desafío político.

Por un lado, contener a todos sus socios. La reforma va a montar una nueva arquitectura institucional, pero en el texto algunas visiones ideológicas tendrán mayor preponderancia sobre otras. Es una tarea exigente para una alianza con cabeza Frente Progresista, por el peso específico de la UCR y el PS, y alma más cambiemita, por el enfoque manodurista en seguridad, el culto del superávit y la actitud confrontativa con los gremios.

El otro desafío es encontrar un equilibrio entre lo que Unidos pretende para la Constitución y las concesiones necesarias para que el nuevo texto no nazca con fórceps.

A Unidos, que usó el antiperonismo como pegamento para armar la coalición, le sienta cómodo confrontar con el PJ. Porque puede asociarlo al pasado, pero también porque es un partido de Estado, con vocación de protagonizar la reforma y porque la heterogeneidad del contingente de 16 convencionales (12 por la lista de Juan Monteverde y 4 por la de Marcelo Lewandowski, que a pesar de los contactos siguen por carriles separados) le abre la puerta a sumar individualidades del PJ a mayorías que serán tema por tema.

El peronismo, contra una "Constitución de los boxeadores"

El G12 de Más para Santa Fe ya empezó a reunirse. Los convencionales comenzaron a repartirse los temas que trabajará cada uno, en función de su perfil y su expertise.

Aseguran que, más allá del encuentro formal entre Pullaro, Monteverde y el presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, no hubo contactos con el gobierno para llegar a la Convención con un piso de acuerdos. Al menos, sobre el funcionamiento.

“El gobierno muestra una concepción más coyuntural. Una Constitución no se saca con un voto más, requiere un consenso más amplio. No puede ser una Constitución de los boxeadores, hecha a las trompadas. La mirada triunfalista es un problema, esta gestualidad no la tuvo ni Carlos Menem, aún con mayorías”, advierten.

En el encuentro del miércoles los convencionales del peronismo también renunciaron a los fueros y anunciaron que acompañarán ficha limpia. Es una movida para correrse del lugar en que busca encasillarlos el gobierno pero que reconoce de manera implícita los vientos de la época soplan a favor del oficialismo. Alguna vez, a Margaret Thatcher le preguntaron cuál había sido el mayor logro de su largo período en el poder. La Dama de Hierro respondió que era el nuevo laborismo de Tony Blair. No sólo había moldeado al país, también había reseteado ideológicamente a la oposición.

Igual, en el peronismo quieren acordar. “El casillero sanguinario lo va a ocupar Amalia Granata, nosotros queremos hacer una reforma de verdad. En la Constituyente de la gente generamos un montón de contenido. Aunque nos quieran llevar de las narices, vamos a ir con propuestas”, anticipa un constituyente.

Granata y los libertarios, en un lugar incómodo

La ofensiva de Pullaro también pone en un lugar difícil a Granata y a la tropa libertaria encabezada por Nicolás Mayoraz. Ninguno de ellos dio el presente el 1º de mayo en la Legislatura.

La diputada pro vida reunió a los suyos en un Meet y bajó la orden de que no había que ir. Esta vez, ni siquiera dio para generar un hecho político y tratar de que las métricas de las redes sociales compensen los votos que faltan en el recinto.

“Es asumir que perdieron. Cuando jugás al golpe bajo, después es difícil acomodarte”, dicen en el corazón del pullarismo.

Pese a que su negocio sea la antipolítica, denunciar al resto de las fuerzas como casta y posicionarse para 2027, ni para el espacio de la expanelista ni para quienes se referencian en los hermanos Milei les resultará sencillo votar en contra de la línea dura en seguridad, la austeridad fiscal y la limitación de los fueros y las reelecciones.

“Las cosas que estén bien las vamos a acompañar”, aseguran cerca de Granata.

Habrá que ver si ambos espacios de la derecha pueden generar algún tipo de articulación. La relación entre Granata y Mayoraz está rota desde los tiempos en que ambos llegaron a la Legislatura subidos a la ola celeste, pero aseguran que hay contactos subterráneos entre los dos campamentos.

Pullaro también usó el atril de Diputados para poner en valor su método, con el que intenta diferenciarse del kirchnerismo, pero también de Milei. El lema es un ajuste con sentido: que los recursos que se ahorran se vuelquen en obra pública.

El gobernador evitó escalar la confrontación con el presidente que le reclama el peronismo. Además del electorado compartido entre Unidos y La Libertad Avanza, talla el factor personalidad. En un arrebato de furia Milei podría ordenarle a Patricia Bullrich que retire las fuerzas federales de Rosario. Aunque los efectivos provinciales son mayoría, un repliegue de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal serían una mala señal hacia la sociedad, en particular hacia las bandas que siguen activas.

En la división del trabajo político en el gabinete, los ministros pegan a la Nación por temas específicos, mientras que el gobernador aparece como un canciller que busca acuerdos.

El martes próximo, Pullaro se reunirá en Paraná con otros mandatarios preocupados por la caída en picada de la coparticipación.

En Santa Fe están en alerta por el deterioro de la red vial. “Subejecutan para maquillar el superávit fiscal”, dicen en la Casa Gris. El gobierno provincial alza la voz también como forma de anticiparse al inevitable aumento de los accidentes, con sus costos humanos, económicos y políticos. Con la falta de mantenimiento de las rutas y autopistas, advierten, un Cromañón vial está a la vuelta de la esquina.