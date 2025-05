Pullaro en la Legislatura: "No es momento para el conformismo ni los conservadores"

El gobernador Maximiliano Pullaro abrió este jueves el 143º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe. Con un discurso en modo balance de la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2023, con la descripción del "método" y las formas que aplicó durante el año de mandato, y lo que viene, como la reforma constitucional, el jefe de la Casa Gris marcó un mojón en 2025. "No es momento para el conformismo, la quietud y, mucho menos, de los conservadores".

“Por ellos, y por toda una sociedad cansada de estar presa de los criminales, es que no vamos a ceder ante aquellos que aún siguen activos , buscando la manera de reinstalar la lógica de la extorsión y la muerte en nuestras calles”. Luego repasó los números en seguridad: la tasa de 4,83 homicidios cada 100 mil habitantes en 2024, la más baja desde 2000 y cinco veces menor que la de 2022. Además, recordó que en la gestión anterior había 20 patrulleros circulando y "ayer, en horario diurno, contó entre 280 y 296 patrulleros operativos".

El gobernador resaltó que la gestión pública no puede ser "sin planificación previa de las políticas ni control de su implementación y resultados". Luego sostuvo: "Por eso decimos que la posibilidad del cambio también nace del carácter que tengamos quienes estamos encargados por la sociedad de esta tarea" .

"No hablamos aquí del carácter de alguno de nosotros en términos personales. Hablamos del carácter del Estado ante el desafío de recuperar su autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley", dijo en la última apertura de sesiones legislativas en hacerse un 1° de mayo. Se descuenta que la fecha será una de las modificaciones de la Convención Constituyente.

El "método"

Pullaro sostuvo que para poder cumplir los objetivos apeló a un método, y utilizó el concepto para enlazar los logros de la gestión en materia de compras de ambulancias, patrulleros, mejorar edificios escolares, retomar el Plan Abre, el Abre Familia, Intervenciones Barriales Focalizadas, el Nueva Oportunidad y la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod).

"El método es hablar poco y resolver, poniendo la cara, con austeridad y control como la manera de hacer más. Método que no entiende al ahorro como un fin en sí mismo sino como la única manera de incrementar la inversión pública para posibilitar mejores condiciones de desarrollo y progreso", detalló. Y contrastó con el gobierno nacional, que sólo parece buscar el déficit cero sin erogación sustancial de recursos para la ciudadanía como la obra pública.

Justamente, el mandatario sostuvo que ese método se ve en la obra pública, que no se podría ejecutar sin los recursos generados por el cuidado y la firmeza en la administración y que permiten mantener el equilibrio en las cuentas.

Corrupción

Promediando el discurso, aseveró que para que los cambios se produzcan se debe empujar los límites que impone "la costumbre cuando se convierte en la máscara del conformismo". Y definió: "No hay nada más conservador que no correr riesgos, no querer incomodarse ante lo nuevo".

Luego de citar como faro a Raúl Alfonsín, afirmó: "Le mostramos al país que se puede llevar adelante un plan de 1.500 millones de dólares en inversión pública sin una sola sospecha, porque para nosotros el problema no es hacer, el problema es robar. Venimos de un país donde se pesaba la plata y las obras nunca se concretaban. En Santa Fe hay construcción y obra pública sin corrupción".

Reformas previsional y docentes

También retomó un tema que causó resistencia en la oposición: las reformas. "Tomamos decisiones complejas que nos permitieron disminuir el déficit de la Caja de Jubilaciones de manera equitativa y salvando el bien superior, que es la posibilidad de la continuidad de los haberes de los pasivos y pensionados provinciales en montos superiores al de los nacionales".

Con preguntas, hizo continuidad al tema:

"¿Podríamos haber postergado la reforma? Sí, pero lo único que hubiéramos hecho era agrandar el problema y pasárselo al que venga, que ya no iba a tener otra opción que ceder la Caja a la Ansés".

"¿Podríamos haber dejado todo como estaba y no hacer un Plan de Alfabetización? Sí, pero íbamos a seguir perjudicando a las maestras y los maestros que cumplen cotidianamente con su responsabilidad y a los chicos, que requieren de un docente presente que garantice la continuidad pedagógica".

"¿Podríamos seguir dejando pasar cosas en lugar de llevar una lógica de racionalidad a las empresas públicas para poder reducir sus costos de funcionamiento y aumentar la eficiencia en la prestación del servicio? Sí, pero las empresas se hubieran tornado inviables".

"¿Podríamos haber mirado para otro lado y no impulsar la renovación de la Justicia? Sí, de hecho no nos mueve ninguna animosidad personal y respetamos a todos los miembros del Poder Judicial, pero hubiéramos perdido una enorme oportunidad de agilizar el servicio de justicia para dar respuesta a las necesidades de una sociedad que enfrenta delitos cada vez más complejos y que nos exige cambios de manera urgente".

"¿Podríamos haber postergado cambios necesarios y que los que vengan encuentren para resolver situaciones mucho más complicadas? Sí, es lo que la mala política hubiera hecho: especular y correrse de las responsabilidades".

En cuanto a definiciones políticas, lanzó: "Que quede claro: nuestro gobierno escucha a todos los sectores que participan de la vida de la provincia, pero el Estado no le pertenece a ninguna corporación, ni económica, sindical, religiosa, política ni de ningún tipo".

Sentado en primera fila, el presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, miraba al gobernador. En el fondo se ubicaron Daniel Erbetta y los tres nuevos integrantes de la Corte: Rubén Weder, Jorge Baclini y Margarita Zabalza. Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler no asistieron.

Reforma constitucional

La reforma constitucional que se realizará el 14 de julio próximo fue uno de los temas principales para hablar de futuro. Según el gobernador, el diseño institucional de la provincia requiere de modificaciones sustanciales que aseguren los cambios que la sociedad necesita y reclama para una Santa Fe más justa, sin privilegios para ninguna corporación y que funcione de manera sostenible para que el Estado afiance su legitimidad pública.

"Ante la evidente mayoría reunida a favor de una renovación normativa que no debía postergarse más, nuestro gobierno tenía dos opciones: empezar todo de cero, como quien cree que la película arranca cuando uno entra a la sala de cine, o valerse de esa deliberación acumulada para impulsar una reforma tras 63 años, y con 30 años de mora ante la Constitución Nacional de 1994. Una vez más, optamos por el cambio frente al inmovilismo. Por el riesgo de mover estructuras frente a la comodidad de la quietud".

En un mensaje claramente político en línea con la propuesta del oficialismo en la Convención, Pullaro sostuvo que "se está frente a la oportunidad de hacer una provincia sin privilegios ni poderes ilimitados, donde ninguno de nosotros se esconda detrás de los fueros, donde nadie pueda acceder a los cargos sin tener su ficha limpia, donde nadie pueda eternizarse en sus funciones”.

Luego enumeró que se está frente a la oportunidad: donde la política no tenga el monopolio de la elección y remoción de jueces y fiscales, de garantizarles a los santafesinos un Estado eficiente, de garantizar la seguridad como un derecho, de modernizar derechos como el de la educación, la salud y la cultura y de darles herramientas de autonomía a los municipios.

El gobierno invitó a quienes encabezaron las listas de convencionales por distrito único y tendrán representación en la Convención. Asistieron Juan Monteverde (Más para Santa Fe), Marcelo Lewandowski (Activemos) y Alejandra "Locomotora" Oliveras, una aliada del oficialismo que le permite sumar tres votos para abrir el recinto.

No asistieron Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza, LLA) ni Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), quienes apuestan a la oposición dura y cuestionan la legitimidad del trámite de la reforma.

También fueron de la partida legisladores nacionales como Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Mónica Fein, Esteban Paulón, Mario Barletta y Melina Giorgi; los intendentes Pablo Javkin (Rosario) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe), ministros provinciales y representantes de la sociedad civil.

Mensaje final del gobernador

Como última parte del discurso, eligió dar un mensaje a los santafesinos y hablar de la nueva normalidad. "Estamos en mayo de 2025. Mirar hacia atrás nos permite pensar en lo que avanzamos. Hoy nos resulta habitual salir a la calle y cruzar a la policía trabajando. Nos resulta habitual que las escuelas estén abiertas todos los días. Nos resulta habitual disfrutar espacios públicos con cientos y miles de vecinos y turistas compartiendo eventos culturales o deportivos que expresan lo mejor de nuestra identidad. Nos resulta habitual que haya obras en una ruta santafesina, o en cada pueblo o ciudad, por más chica que sea. Sin embargo, hacía mucho que tantas cosas no nos resultaban habituales al mismo tiempo".

"El pueblo santafesino espera que le demostremos que la democracia sirve porque es capaz de ofrecer soluciones. Insisto: no es momento este para el conformismo ni la quietud, mucho menos de los conservadores". Esta última palabra la agregó sobre el discurso en vivo el gobernador, no estaba en el texto original.

Al terminar, Pullaro levantó el brazo derecho con una sonrisa. Se abrazó a Felipe Michlig, su padre político, a la vicegobernadora Gisela Scaglia y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Luego de la foto protocolar en la explanada de la Legislatura, el mandatario se acercó a saludar a la militancia radical y de otros partidos de Unidos.