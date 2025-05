Primera C: Central Córdoba recibe a Puerto Nuevo y quiere cortarse más en la cima

Con ese panorama, la dupla técnica confirmó los regresos al once de Pancho Duré, quien cumplió con la fecha de suspensión (fue expulsado ante El Porvenir) y Pablo Vranjicán, que se recuperó del cuadro gripal que lo dejó afuera del partido ante Lugano.

Pablo Vranjicán vuelve al equipo

En la previa del encuentro ante el Portuario, el delantero Vranjicán se refirió del regreso al once titular. “Estoyt contento porque me pude recuperar. Salí del estado gripal, tuve fiebre y eso me dejó afuera del cotejo ante Lugano. Por suerte ya me recuperé, estoy a disposición de los técnicos y a la espera que volver a jugar. Se vienen partidos importantes, hay que estar de la mejor manera para colaborar con el plantel, continuar con la racha que venimos realizando y continuar lo más arriba posible”, sostuvo.

El ex Newell’s destacó el trabajo del equipo en el torneo. “Veo muy bien al equipo, tiene un juego fluido, con movimientos tácticos individuales y grupales, muy bien en lo técnico. Eso nos está ayudando a obtener los resultados que se reflejan en cada uno de los partidos. Estamos muy ilusionados, faltan muchos partidos por delante y debemos jugar en canchas difíciles, con pisos complicados. Ahora vamos a enfrentar a Puerto Nuevo y vamos por los tres puntos”, cerró.