Urba: Atlético del Rosario no pudo con "Cirano" pero sigue prendido en la parte alta de la tabla de Primera A

En la primera ronda, cuando Atlético del Rosario y San Cirano empataron 33-33 en el pasaje Gould, el resultado dejó un sabor agridulce en la boca, pero ese gustito que quedó en el paladar fue producto, en su totalidad, de lo que hizo y lo que no a lo largo de los 80 minutos. En esa oportunidad Atlético pudo haberlo ganado, pero también perdido y fue por eso que en el balance general la paridad encontró el punto justo. Este sábado, en Villa Celina, con los mismos protagonistas, ocurrió algo más o menos parecido. Plaza mostró cosas como para llevarse una victoria, pero finalmente fue el conjunto azul y verde de Villa Celina el que se quedó con el triunfo por 39-32 y dejó a los rosarinos con el consuelo de haber sumado al menos un punto bonus defensivo. Más allá de la derrota, Plaza continúa ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo de Primera A de la Urba e increíblemente recortó en una unidad la distancia con Los Matreros que cayó ante Lomas Athletic 21-8. Ahora el conjunto rosarino suma 46 puntos, contra 49 del líder.

El try de Ignacio De Haro abrió tempraneramente la cuenta apelando al vértigo en las acciones. En los primeros minutos pareció que Plaza se iba a convertir en el dueño absoluto del partido, sobre todo después de que Manuel Nogués anotara un penal que lo alejaba en la cuenta, pero lentamente el dueño de casa empezó a emparejar las acciones. Respondió con un penal y apelando al juego cortó llegó al try y dio vuelta la historia para dar cuenta de que no estaba dispuesto a rendirse así nomás.