Histórico: Los Pumas vencieron a los British & Irish Lions y silenciaron al Aviva de Dublín

El encuentro no entregaba caps, ni tampoco había puntos en juego para el ránking de World Rugby. Sin embargo, jugó fiel a su historia e hizo historia. Para tener la verdadera dimensión de lo que significa esta victoria hay que tener en cuenta que, por el lado argentino, no contó con todo su potencial habida cuenta de que varios jugadores titulares no estaban presentes por estar abocados a las definiciones de los torneos en Europa y no fueron de la partida; y que enfrente tuvo un equipo tremendo como lo son los Lions, un seleccionado de seleccionado compuesto por los mejores jugadores de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.