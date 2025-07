Se fue de Newell's porque "estaba muy mal" y hoy es semifinalista del Mundial de Clubes

"En Newell's estaba todo mal"

“Hice un año de inferiores en Belgrano, pero no jugaba, y después me tocaron cuatro años en Newell’s, que estaba muy mal, no fue una buena época, peleábamos por salir del descenso. Se había convertido en un lugar medio áspero, la gente prendía fuego al que tenía cinco minutos malos. Era difícil hacer debutar a pibes, mucha presión. Te digo la verdad, yo no sé si estaba preparado mentalmente para jugar en esa situación. Venía de la selección argentina sub-20 (con Fernando Batista), había sido sparring de la selección argentina de Sampaoli y pensé que ya estaba listo en ese momento. Luego ir a la Primera Nacional fue un choque contra la realidad, que me permitió aprender un montón de cosas", contó Freytes en radio la Red sobre su paso por el Parque.

Entonces emigró a Independiente Rivadavia de Mendoza, a La Calera de Chile, tuvo un gran paso por Alianza Lima de Perú y ahora está en el poderoso Fluminense, donde se metió entre los cuatro mejores equipos del mundo.

Es nacido en la provincia de Córdoba, en Ticino, un pueblito de 4000 habitantes, a casi 200 kilómetros de Córdoba capital.

Freytes y el gol en el Mundial de Clubes

En cuanto a su periplo en el Mundial de Clubes, con Fluminense siempre fue titular y jugó todos los minutos. En la primera fecha del grupo F igualó 0 a 0 ante Borussia Dortmund, en la segunda jornada anotó un gol en el triunfo 4 a 2 frente a Ulsan Hyundai y por la tercera fecha de la fase de grupos igualó el 0 a 0 ante Mamelodi Sundowns.

Ya en los play-offs jugó los 90 en la victoria 2 a 0 ante Inter por octavos de final. Y este viernes, por cuartos de final, disputó todo el partido en el ajustado triunfo ante Al Hilal Riyadh por 2 a 1. Esta es la historia de Juan Pablo Freytes, que todavía tiene más margen para soñar.