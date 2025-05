Sólo con la unidad no alcanza, la lección que mastica el peronismo santafesino

Finalizado el primer cuarto de la ronda de elecciones locales , en el peronismo santafesino sacan una primera conclusión de cara a las negociaciones por las listas de diputados nacionales: sin unidad no se puede, sólo con unidad no alcanza .

El 2% de Alejandro Kim mostró una vez más que Guillermo Moreno es un panelista televisivo y un fenómeno de las redes sociales pero sin tracción electoral, y el 0,5% de Juan Manuel Abal Medina lleva a preguntarse si al exjefe de Gabinete y candidato del Movimiento Evita no le convenía ir en un lugar testimonial en la lista oficial o bajarse de la competencia, antes que quedar por debajo de Ricardo Caruso Lombardi y el otro Santoro, Yamil, que apeló a todo tipo de pequeñas trampas para ganar notoriedad.

Aunque en política 2+2 no siempre da 4, la suma de las tres listas igual no le hubiera alcanzado a Leandro Santoro para ganarle al libertario Manuel Adorni, que obtuvo 30,13%.

El antecedente de Santa Fe

Las elecciones de Santa Fe fueron un aviso. La lista encabezada por Juan Monteverde (Más para Santa Fe) sacó 216 mil votos, casi el doble que la de Marcelo Lewandowski (Activemos), que obtuvo 120 mil.

El concejal rosarino estuvo al frente de un esquema que reunió a Ciudad Futura, los senadores, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, los intendentes de Vamos, La Corriente+ y otros sectores.

En tanto, el senador nacional no siguió el pedido de Cristina de ir por adentro y fue con un armado con sectores sindicales y empresariales y el espacio de Rubén Giustiniani, y al que se sumaron dos intendentes: el de Funes, Roly Santacroce, y el de Reconquista, Enri Vallejos.

Por un tercer andarivel fue Roberto Sukerman, que compitió con el sello del partido Pais y no llegó al piso para ingresar a la Convención.

Sumadas, las tres listas están 127.177 votos abajo de la boleta encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Nadie tiene nada para festejar, el PJ oficial sacó sólo 15 puntos. Si juntás todo igual es poco, la gente no nos elige”, advierten desde un campamento que fue por afuera.

El cierre de listas, un problema difícil de resolver

Los resultados de las elecciones locales marcarán, en parte, cómo llega el peronismo al 17 de agosto. Ese día será el cierre de listas para la elección de diputados nacionales. Es otra parada brava para el PJ, que atraviesa una crisis programática y de liderazgo mientras La Libertad Avanza se fortalece y copa el escenario del centro a la derecha.

Este año se ponen en juego nueve bancas y el peronismo competirá con los libertarios y, probablemente, contra el oficialismo santafesino de Unidos.

En diciembre termina el mandato de tres diputados elegidos en 2021, cuando el peronismo gobernaba tanto en Nación como en Santa Fe: el perottista Roberto Mirabella, la camporista Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita.

En el llano después de ser jefe de Gabinete de Alberto Fernández y candidato a vicepresidente de Sergio Massa, Agustín Rossi se anota en la carrera para volver a la Cámara de Diputados.

Pese a que el kirchnerismo como identidad está en crisis fuera de la provincia de Buenos Aires, el exjefe de bloque del Frente para la Victoria ofrece altos niveles de conocimiento y nitidez ideológica.

En su espacio creen que el que va por afuera pierde. “No hay lugar para microemprendimientos personales”, dicen.

También Toniolli tiene la intención de renovar. Con el antecedente de la candidatura de Monteverde, el diputado nacional juega la consigna “unidad, renovación y osadía”, aunque patea para adelante el debate de las candidaturas.

“En las recorridas, la gente me dice que se quedó sin laburo, que tiene que cerrar la pyme, que su mamá se quedó sin el remedio de Pami. Acto seguido, me dicen como expresión de deseo, y casi de apriete, ‘juntense y ganenle’. Nadie me dice que quiere que la lista sea de determinada forma. Me parece importante no adelantar ningún tipo de discusión de cara al desafío que tenemos en junio”, dijo Toniolli al programa Mesa Testigo (Somos Rosario y TV Regional).

Se verá hasta dónde llega el dedo de Cristina y cómo juegan las otras tribus.

Sin Paso, el peronismo perdió el mecanismo ordenador que alguna vez cumplieron la ley de lemas y, excepcionalmente, la interna partidaria.

“Vamos a ver cómo llegamos a agosto, cuál es el escenario, el humor social y cuál es el armado. El problema que va a tener el PJ es cómo resolver quiénes van a ser los candidatos. ¿Va a ser el presidente del partido? ¿Lo va a intervenir Cristina? Todos tienen el derecho de ser candidatos”, dicen cerca de Mirabella, con bloque propio en Diputados y abocado a la presentación de su nuevo libro, La república de Santa Fe.

También alejados de la orgánica del partido, desde el espacio de Lewandowski quieren jugar. “Tenemos la intención de participar, ojalá que sea por consenso y por adentro”, señalan.

En marcha hacia la Convención Constituyente

Antes de las elecciones, el peronismo tiene que atravesar la reforma constitucional.

Lewandowski trabaja con sus convencionales y sus equipos técnicos y prepara una reunión de todos los integrantes de la lista de Activemos. Será el 7 de junio, en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, la lista Más para Santa Fe abrirá la fase 2 de la Constituyente de la Gente. Este martes Monteverde y los otros once convencionales se encontrarán en la sede del PJ con dirigentes gremiales. El objetivo es reunirse con sectores de la sociedad civil para incorporar propuestas al texto de la nueva Constitución.