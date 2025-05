Se viene un inédito polo musical en pleno microcentro de Rosario

"Ahora con la mudanza a este espacio que es más grande, vamos a agregar más indumentaria como la que usan los traperos y de otros géneros de música. El espacio va a tener distintos boxes con propuestas variadas como un local de camisetas retro y remeras de animé, una barbería, otro sector para tatuajes y hasta una tienda de jeans de la marca Lemon", explicó Hurtado, quien se asociará a distintos emprendedores para que puedan vender sus productos en el lugar.

La propiedad cuenta con un primer piso, donde el empresario proyecta inaugurar una radio con streaming, pensando en llenar la grilla con programas que estén vinculados a la música y la movida cultural de los jóvenes en Rosario. También cuenta con una pequeña sala donde quiere que se den clases de guitarra o canto y ya está en contacto con profesores para brindar este servicio.

Una vida dedicada a recitales

Corría el año 97 cuando Hurtado se hizo fan de La Renga y empezó a seguirlos a todos sus recitales. Contó que, desde antes de tener el local, le surgió la posibilidad de contratar colectivos para llevar a sus seguidores a los distintos shows que la banda realizaba en Argentina. Pero la oportunidad de formalizarse en el rubro le llegó de la mano de Gabriel "Tete" Iglesias, bajista de La Renga, quien le sugirió abrir una rockería en Rosario.

"Él me dice que la banda necesitaba a alguien de confianza que les vendiera entradas a sus recitales y me sugirió que me abriera un local para ser un punto de venta de ellos. Le dije que no porque no tenía el dinero para hacerlo y me aseguró que me iba a dar una mano. Un día me llaman desde Buenos Aires y el que se comunicaba era el dueño de Locuras, una de las primeras marcas de indumentaria de rock. Me dijo que si abría el negocio me iba a mandar mucha de su mercadería para que pudiera venderla y así fue", indicó Hurtado.

WhatsApp Image 2025-05-18 at 18.47.41.jpeg El local actual de La Daga Rock adentro de la Galería San Martín.

A poco de inaugurar el espacio dentro de la galería, se fue haciendo más conocido en el sector y a vincularse con managers y músicos de otras bandas que le fueron confiando sus entradas para que vendiera, anexando a estas el traslados en colectivos a los distintos recitales.

"Hoy en día la venta de tickets ocurre un 98% de forma online, a través de QRs, pero yo todavía sigo siendo punto de venta de bandas como Los Fundamentalistas y, de hecho, cuando Los Piojos tocaron en La Plata, a finales del año pasado, se agotaron las entradas y conseguí una tanda de 800 nuevas que vendí junto con el viaje al estadio", aseguró Hurtado y agregó con orgullo que La Daga Rock fue la empresa que más colectivos sacó para ver al Indio Solari en su último show de Olavarría: "fueron unas 50 unidades que salieron de la ciudad".