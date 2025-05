Cortes de luz: vecinos y comerciantes denuncian una situación compleja

Vecinos y comerciantes de la zona de España y Catamarca , en el centro de Rosario, denunciaron que llevan casi 48 horas sin servicio de energía eléctrica . El problema no solo causó molestias a quienes viven en los edificios del sector, sino también a los dueños de negocios, la mayoría de los cuales tuvo que cerrar este martes y algunos, muy enojados, aseguran que se quieren mudar porque "los cortes son recurrentes".

Mabel, una de las habitantes de la cuadra, contó que sufren este último percance desde el domingo a la tarde. “La estamos pasando muy mal desde ese día. Inmediatamente hicimos el reclamo y ayer lunes no apareció nadie de la EPE . Recién hoy llegó una cuadrilla que hace una hora que está trabajando, pero no nos dan certeza de cuando se solucionará ”, señaló la vecina.

“La empresa dijo que nos informó al principio que se trataba de un problema en baja tensión, pero de ahí en más no nos dieron información. Vivo en un noveno piso y tengo el equipamiento eléctrico. Agradezco a mis vecinos que me ayudan un montón, pero me voy a dormir a la casa de unas amigas”, agregó.