¿Qué dijo la oposición de Newell's tras la reunión con el oficialismo por el predio de Pérez?

>>Leer más: Copa Argentina: Newell's usará la táctica habitual, con la que jugó hasta los amistosos

Franco "Chiquito" Magnano, miembro de una de las nuevas agrupaciones que apareció en la vida de Newell's como Sangre Rojinegra, se quejó de la poca información suministrada: "Siento que el club un poco se aparta del proyecto, presentan la idea como algo acercado por un grupo de socios, pero el club no toma una postura proactiva de querer comprar el terreno y evaluar opciones. Hay falta de información. Por ejemplo, nos habían marcado que los costos de llevar los servicios los asumía la desarrolladora y nos dijeron que no, que lo asumirá el club. No se hizo un estudio detallado, hay falta de comunicación y no se sabe si está bien o mal la compra".

venta entradas Copa Argentina Newells02.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Venta de entradas para la Copa Argentina

Este martes comenzó la venta de entradas para el partido del próximo jueves, ante Defensa y Justicia, en el estadio Único de San Nicolás y por 16º de la Copa Argentina. El encuentro, que comenzará a las 21.10 y será arbitrado por Pablo Dóvalo, tendrá venta de entradas presencial en el Parque de la Independencia y también en San Nicolás.

El expendio para la parcialidad rojinegra continuará hoy hasta las 18 y seguirá este miércoles y jueves, de 10 a 17, en las boleterías (puerta 6) del estadio Marcelo Bielsa. Además, habrá venta en San Nicolás para las dos hinchadas. El expendio será el miércoles, de 11 a 18, en las boleterías del estadio de San Nicolás (Av. Dámaso Valdés y Av. Rucci B2900LPA).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1924801099787338066&partner=&hide_thread=false



Hoy desde las 11 se podrán adquirir en boleterías de puerta 6 los tickets para el partido ante Defensa y Justicia.





-Martes de 11 a 18hs

-Miércoles y jueves de 10 a 17hs





-Menores:… pic.twitter.com/tEKNY38gQy — Newell’s Old Boys (@Newells) May 20, 2025

Los precios van de $20.000 para menores, $30.000 las populares y $45.000 las plateas. Los hinchas de Newell's con discapacidad deberán contactarse con el departamento social del club para obtener las entradas correspondientes (sin el ticket físico no podrán ingresar).