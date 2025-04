Paritarias en Santa Fe: sin una oferta concreta, los gremios docentes se fueron disconformes

Este lunes tuvo lugar la primera reunión de los gremios docentes con el gobierno provincial en el marco de la nueva ronda de paritarias de Santa Fe . Pese a las expectativas gremiales, no hubo ninguna oferta de incremento salarial y se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 7 de mayo.

En diálogo con la prensa, el secretario general de Amsafé , Rodrigo Alonso remarcó que "al gobierno de la provincia no le interesa el salario docente. Quedó clarísimo que nuevamente empiezan a dilatar la discusión, empiezan a dilatar una propuesta . Hoy tenían que comunicar una fecha de pago del 4,5 % que hemos perdido en el mes de marzo".

En ese sentido, agregó: "Nosotros planteamos claramente que no había motivo para que en día de hoy no se comunique la fecha de pago de este 4,5%, que a su vez la tenían que pagar de manera simultánea a los compañeros y a las compañeras jubiladas".

Las principales inquietudes de los docentes, según Alonso, giran en torno a " una recomposición salarial que debe incorporar el 23% que hemos perdido con la política salarial del 2024 , que debe incorporar la deuda que tenemos de la paritaria 2023, que es el 23,4%, exclusivamente del mes de enero y el gobierno de la provincia sigue cumpliendo un acta paritaria". "La misma acta paritaria que establece la convocatoria a concurso y traslado de nivel inicial primario y modalidad especial y el gobierno de la provincia no está convocando estos concursos", sumó.

Por su parte, el secretario general de SADOP, Pedro Bayúgar, reclamó un aumento salarial que tenga que ver con "los porcentuales y el desfasaje que significa la salida del cepo y el nuevo acuerdo con el FMI, que ha significado estampida de precios particularmente en comestibles y en vestimenta".

"Nosotros sacamos a relucir los dichos del gobernador que a nosotros nos comparaba con los delincuentes. Nosotros no somos delincuentes. Se trata de negociar para acordar y de alguna manera dar respuesta a esta situación económica, cuya economía no la maneja ni el gobierno de la provincia ni nosotros. Y nos podríamos poner de acuerdo precisamente para sortear las dificultades de la política económica nacional. Pero no, el gobierno de la provincia prefiere aliarse al gobierno nacional y despreciar el derecho de los trabajadores", sentenció Bayúgar.

Qué dijo el Ministerio de Educación

José Goity, el ministro de Educación de la provincia, aseguró tras el encuentro: "Intercambiamos opiniones en torno a la situación y quedamos para un cuarto intermedio. La semana que viene vamos a presentar una propuesta".

El funcionario defendió la política del programa asistencia perfecta y aseguró que “estamos muy conformes con esa política y con esa iniciativa y vemos que hay un altísimo nivel de aceptación por parte de los docentes, está teniendo efectos muy positivos en el sistema educativo”.

"Una propuesta se construye con base en indicadores y base a elementos que tienen que estar sobre la mesa. Si hay algo que tenemos como gobierno, que somos muy responsables con las propuestas que hacemos, somos muy responsables y tomamos en cuenta todas las variables", argumentó.

"Hubo un mínimo garantizado que amortiguó y tuvo en cuenta justamente la posibilidad de que la inflación fuera mayor. Ese es un elemento que hay que considerar. Otro elemento que hay que considerar son las expectativas inflacionarias. Hoy es muy difícil también poder adelantar cuál va a ser la situación económica. Obviamente tampoco lo podemos dilatar, no es malo, me parece que una semana en la cual podamos hacer la mejor propuesta y la propuesta responsable y sostenible no está fuera de un registro razonable", dijo el titular de la cartera educativa.

goity.jpg

Por último, sostuvo: "Nosotros queremos apuntar a un esquema trimestral, me parece que tenemos que dar cierta previsibilidad y de hecho sería lo deseable si trabajamos en esa hipótesis".

¿Cuándo es la próxima reunión paritaria en Santa Fe?

Amsafé y Sadop volverán a encontrarse con el gobierno provincial el próximo miércoles 7 de mayo. Ese día, por la mañana, será el turno también de UPCN y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El aumento salarial en las paritarias de Santa Fe

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que el 70% del personal tuvo un aumento salarial igual o mayor que la variación del IPC santafesino y enfatizó que esto incluye a las categorías más bajas. "En el 30% superior, a lo largo de lo que llevamos de gestión, hemos venido otorgando incrementos por la incidencia de determinados items que han sido superiores", añadió.

El titular de la cartera de hacienda aspira a cerrar un nuevo acuerdo de actualización trimestral o incluso por un plazo mayor, pero remarcó que no hay tanta certidumbre como en el verano tras la eliminación del cepo al dólar. Así planteó que la negociación está atada a la expectativa sobre la economía nacional y puntualizó: "Hoy no contamos con datos. La semana que viene, el Banco Central va a tener información para analizar la expectativa de los próximos meses".

A la hora de analizar el aumento aplicado en el primer trimestre, el funcionario defendió la política de la Casa Gris. "Evidentemente, tuvimos el acierto de aplicar un mínimo garantizado", concluyó.

Por otro lado, Olivares advirtió: "Lo importante es no abrazarse a los instrumentos sino a los fines". Su objetivo es que el trabajador "mantenga su poder adquisitivo o lo aumente" en los próximos meses, ya sea mediante una suba porcentual o con montos fijos.