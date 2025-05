Central: cómo piensa Holan el armado del equipo tras la derrota de Independiente

Las alternativas que se ponen sobre la mesa, que por supuesto son más especulaciones hacia afuera que en el seno del cuerpo técnico, tienen que ver con la posibilidad de poner en cancha al equipo base o bien preservar a algunos futbolistas en particular. A priori, esta última chance no es lo que el cuerpo técnico tendría en mente porque el objetivo siempre fue cerrar la fase de grupos lo más alto posible, pero mientras haya tiempo para pensar y evaluar no hay que descartar absolutamente nada.