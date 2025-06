“Rosario volvió, por más que algunos quieran esconderla o no te la muestren, esta es la Rosario de hoy, la que tuvo su ocupación hotelera plena”, afirmó Labayru y, en ese sentido, destacó que “no es por casualidad”. “No pasa porque sí, pasa porque hay un gobernador como Maxi Pullaro y un intendente como Pablo Javkin que trabajan codo a codo con más policía, más controles, más obras por toda la ciudad”.

“Hoy los rosarinos estamos más tranquilos, nos sentimos más cuidados, eso no se puede negar, se nota en los parques, en las plazas, en cómo la ciudad vuelve a tener vida en las calles”, resumió la candidata de Unidos.

En la misma línea, Labayru criticó con dureza al concejal y candidato kirchnerista Juan Monteverde, quien no asistió al acto oficial por el Día de la Bandera, pero luego sí realizó una recorrida de campaña por el Parque a la Bandera durante la fiesta popular.

“Monteverde habla de una ciudad invivible, pero después se pasea y se saca fotos para sus redes sociales en un evento multitudinario organizado por una Municipalidad liderada por un intendente que según él no está, es un caradura”, sentenció Labayru.

"A Monteverde le hubiese encantado que todo lo que pasó esta semana no pase, que la ciudad siga sumergida en el miedo como nos dejó el gobierno de su ahora socio Perotti, ¿Pero saben que? Eso no vuelve nunca más a Rosario", afirmó Labayru. “Rosario está renaciendo, no la dejemos en manos de los que la desprecian", sintetizó.

En ese sentido, Labayru señaló que “el 29 de junio los rosarinos elegimos no volver atrás, no volver a los cuatro años de Perotti y Alberto Fernández cuando abandonaron Rosario y nos dejaron solos frente a las mafias”. “Ese es el modelo de Monteverde, aunque esconda a sus socios. Yo puedo decir sin vergüenza que soy la candidata de Maximiliano Pullaro, que prometió devolverle la tranquilidad a los rosarinos y lo está cumpliendo”, cerró.