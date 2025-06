Once años después, absuelven a padre e hijo acusados del crimen de un joven en Villa Gobernador Gálvez

Antonio Acosta y su hijo Franco fueron desligados del crimen de Alejandro Coronel, baleado en una pelea en 2014. No quedó claro qué bando realizó los disparos

Once años después del crimen de un joven de 28 años baleado durante una pelea en la zona ribereña de Villa Gobernador Gálvez, dos vecinos acusados por el caso fueron absueltos por el beneficio de la duda en un juicio oral. Los implicados, padre e hijo, habían llegado en libertad al debate que se realizó en el Centro de Justicia Penal e imputados por el delito de homicidio en riña, que prevé una pena menor. El juez a cargo del tribunal consideró que las pruebas no bastaron para acreditar su responsabilidad y fueron desligados del caso. No quedó claro de qué bando partieron los disparos letales.