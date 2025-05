Joaquín Blanco: "No vamos a permitir una Constituyente con ganadores y perdedores"

¿En qué sentido?

En Santa Fe tenemos ley de Ficha Limpia desde 2023. En 2025 tuvimos miles de candidatos en toda la provincia y no se aplicó ni en un solo caso. La pregunta es: ¿no hay ningún corrupto en la política santafesina? ¿O la Justicia no se mete con el poder? Eso también se juega en la reforma de la Constitución. Tenemos como ejemplos 30 años de impunidad en la causa de la privatización del Banco de Santa Fe, y 22 años de impunidad de la causa de inundación de Santa Fe. Ningún culpable. Tener transparencia significa tener una Justicia respetable, que se la banque, que no sea sometida ni a la influencia de la política ni de los privados, y que se anime a ir a fondo en la investigación del poder.

¿En todo este tiempo la Justicia no se animó, estuvo subordinada al poder político?

La Justicia santafesina tuvo un enorme cambio institucional con el nuevo sistema penal. Eso provocó movimientos donde se descubrieron mafias y se combatió al narcotráfico, pero también se descubrieron complicidades estatales y judiciales con el crimen organizado. Hay que ir a fondo. Y si hay complicidades políticas la Justicia tiene que tener las herramientas para poder ir a fondo. Para eso es la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. Son temas prioritarios para que la gente confíe en la política y Ficha Limpia no sea un eslogan, sino una herramienta práctica para depurar a la política.

Tenemos que construir los mecanismos institucionales para que de la reforma del 25 la que salga con más poder sea la gente. Los mecanismos de participación y de transparencia tienen que ser muy potentes en el texto constitucional" Tenemos que construir los mecanismos institucionales para que de la reforma del 25 la que salga con más poder sea la gente. Los mecanismos de participación y de transparencia tienen que ser muy potentes en el texto constitucional"

¿Cómo viene el debate en el socialismo y en Unidos con respecto al nuevo texto de la Constitución y del reglamento, que va a ser importante en la Convención?

En Unidos primero hacemos una lectura del resultado del 13 de abril. Estamos satisfechos porque hubo un voto de confianza de la ciudadanía al gobernador, pero también hay alertas y tienen que ver con un nuevo escenario político en la provincia de Santa Fe. Nuevamente se reedita un escenario de tercios, en el cual la fragmentación de la oposición nos permite tener una elección con mayor diferencia entre el primero y el segundo, pero que nos obliga a ser mejores.

¿En qué aspectos?

Menciono tres. Uno tiene que ver con escuchar e interpretar a la ciudadanía de una forma mucho diaria y cotidiana. Lo segundo es ser mejores como gestión y hay terreno para poder serlo. Y lo tercero es ser mejores como coalición. En términos de gestión, el símbolo más fuerte es ver al gobernador sistemáticamente todos los sábados reunido en una mesa de trabajo con su equipo técnico y político, monitoreando los avances y retrocesos en una estrategia de seguridad pública. Ese símbolo de un gobernador sentado y trabajando en equipo demuestra compromiso, estrategia y humildad. Ese ejemplo en un tema tan complejo, que es nada más y nada menos que darle respuesta a nuestro mandato popular y por lo cual no votaron mayoritariamente en el 2023, está bueno profundizarlo y replicarlo en todas y cada una de las áreas. En materia de coalición, Unidos convive en un ecosistema en el cual está el Poder Ejecutivo, está la Legislatura y están los intendentes, donde necesariamente tenemos que trabajar con mucho diálogo y mucha capacidad de escucha hacia el otro, de manera cotidiana. Si algo nos demostró también el 13 de abril es que en Unidos no sobra nadie y tenemos que cuidar la coalición. Hago un llamado de atención a lo que está pasando en Capital Federal con el partido gobernante, el PRO, y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con el partido gobernante, el kirchnerismo. Son procesos de descomposición hacia el interior de sus fuerzas políticas. Gobernar en la Argentina es muy difícil. La construcción de una coalición con equilibrios, con diálogo, con escucha, es una tarea fundamental. Hoy en la Argentina no se gobierna bien sino a través de coaliciones heterogéneas. Eso requiere mucha dedicación a cuidar y hacer crecer la herramienta. En ese marco creemos que una tarea es llegar a la Convención y honrar el mandato popular que colocó a Unidos como primera minoría. Pero tiene que ser una primera minoría que construya acuerdos transversales sobre todos y cada uno de los temas. Para lograr en los temas más fuertes institucionales de la sala de máquinas del poder en la provincia de Santa Fe transformaciones en serio. Y que oficialismo y oposición estemos a la altura de las circunstancias.

Los cambios que quiere el socialismo en la nueva Constitución

La Convención se enmarca en un clima de época hostil para el progresismo. ¿El rol del socialismo es hacer un contrapeso ideológico?

No creo que el eje central sea la discusión ideológica. Me parece que el clivaje de la convención está en la calidad de las instituciones que se propongan y en los mecanismos de participación y de control ciudadano que le quiten poder a corporaciones muy establecidas de la política y del Poder Judicial y que se los transfieran a la gente. El clivaje va a estar puesto ahí, en qué calidad de instituciones se construyen. El Partido Socialista en el marco de Unidos va a tener propuestas sobre todos los temas y vamos a construir síntesis. La verdad es que lo vivimos con optimismo. Es la oportunidad de ir a fondo en un montón de temas. Nos estamos preparando hace mucho para este momento.

¿Cuáles son estos mecanismos de control ciudadano sobre el poder que están pensando?

Estamos convencidos de que la ciudadanía tiene que tener incidencia en tiempo real en la política pública. No es únicamente votar un programa y cada dos años plebiscitarlo. Hoy a través de herramientas de participación directa la ciudadanía puede tener el poder de evaluar, opinar, corregir y priorizar la política pública. Esta idea de que en el gestor reside exclusivamente el poder de decisión los recursos públicos, que son de todos, es una idea del siglo XX. En el siglo XXI las gestiones se construyen con una interacción cotidiana y dinámica con la sociedad. Queremos darle a la gente el poder de la información pública, de revocatoria de mandatos. Es construir una sociedad civil que pueda ser determinante. En este falso debate que se plantea entre mercado y Estado nos bandeamos. O todas las soluciones vienen por el lado del mercado o todo lo tiene que resolver el sector público. Nosotros creemos que una sociedad civil fortalecida hace una sociedad más integrada y equilibrada ante los abusos del poder o del mercado.

image.png Foto: La Capital

En el peronismo dicen que quieren acordar temas con el oficialismo, pero que el gobierno no abre ningún canal de negociación. ¿Qué responde a ese planteo?

El diálogo político es fundamental, pero tenemos que ir a la Convención a discutir proyectos. Lo mejor que podemos hacer desde cada uno de los espacios políticos es tener ideas claras e iniciativas concretas sobre cada uno de los aspectos de la reforma y a partir de ahí empezar a construir síntesis. El que vaya con una postura rígida e inflexible a la Convención está yendo a un escenario de utilizarla para sus fines de instalación personal, pero no para escribir el futuro de los próximos 20 años de Santa Fe. El peronismo tiene un rol central por ser la segunda fuerza más votada, pero también por ser el partido que más años gobernó esta provincia en democracia y por ser un partido que tiene mucha representación en el territorio. Hay un sentido de responsabilidad histórica también en la oposición y particularmente en el peronismo para construir un texto constitucional que no quede hundido en la coyuntura y que permita tener una mirada de largo plazo hacia la provincia que queremos construir. El diálogo no puede ser un toma y daca, sino que tiene que ser en un ámbito institucional. En las comisiones de la Convención tiene que haber un diálogo a plena luz del día, y donde cada espacio político fije postura presentando iniciativas concretas sobre cada tema.

¿Ve que La Libertad Avanza y Amalia Granata van a ir a hacer videos de TikTok y a hacer instalación personal antes que discutir el texto de la nueva Constitución?

Espero que no. Y voy a la Convención sin preconceptos porque sino sería la profecía autocumplida. Espero que todos entendamos que estamos en un momento bisagra en la historia de Santa Fe y tenemos que arrancar. con la mejor de las predisposiciones de todos los espacios políticos. La propia dinámica de la Convención dirá cómo es el clima en ese ámbito.

Unidos, en busca de la síntesis

¿Unidos va a funcionar como un solo bloque o será un interbloque?

Lo estamos conversando. Lo más importante es que Unidos es una coalición que fue a elecciones, el gobernador tuvo un voto de confianza por parte de un sector mayoritario de los santafesinos pero hacia dentro la coalición tiene matices. La inteligencia de Unidos es todo ese amplio espectro que representamos y que los distintos partidos tengan protagonismo y visibilidad en la Convención. Va a ser un trabajo muy intenso y como espacio político tenemos que poner lo mejor de cada uno. En este casi año y medio en la Cámara de Diputados tenemos una práctica virtuosa. No sólo mantuvimos la cohesión de Unidos, sino que casi el 80% de las leyes se aprobaron por unanimidad. Con esa experiencia de estos 18 meses tenemos que encarar la Convención.

El que vaya con una postura rígida e inflexible a la Convención está yendo a un escenario de utilizarla para sus fines de instalación personal" El que vaya con una postura rígida e inflexible a la Convención está yendo a un escenario de utilizarla para sus fines de instalación personal"

Por lo bajo, algunos dirigentes del PRO plantean diferencias sobre cómo debe aparecer la Caja de Jubilaciones en el nuevo texto de la Constitución. ¿Hay posibilidad de que los partidos de Unidos voten diferente en algunos temas?

Vamos a trabajar para que no. El tiempo previo a la Convención es fundamental para agotar todo. Como decía antes, con mucho diálogo, con mucho debate, no yendo con posiciones rígidas sobre sobre los temas y encontrando una síntesis. Tenemos una oportunidad para que la Convención sea un ámbito donde la política santafesina en general y Unidos en particular demos el salto de madurez y de calidad. No hay espacio ni para el marketing ni para el exitismo. Vamos a discutir cosas profundas, en serio y hay que construir los acuerdos. En ese marco tenemos que predisponernos al trabajo dentro de la coalición y de la política.

>> Leer más: Primer contrapunto en Unidos por un tema clave de la reforma constitucional

Cuando termine la Convención habrá que operativizar con leyes muchos cambios que introduzca la nueva Constitución. ¿Tienen pensado cómo será ese proceso posreforma?

No quiero desviarme de tu pregunta, pero tenemos que ir por etapas. Como coalición política tenemos un desafío enorme el 29 de junio. Encaramos este proceso electoral con una expectativa altísima. Todos los partidos de la coalición vamos a darlo todo para acompañar a nuestros intendentes, presidentes comunales y concejales para que el éxito de Unidos del 13 de abril se traslade a cada una de las localidades. Necesitamos seguir fortaleciendo Unidos de abajo hacia arriba. Luego de esa fecha vendrá el debate de la Convención y en función de los acuerdos alcanzados se abrirá una nueva agenda política y legislativa. No podemos ya estar pensando en qué va a pasar el 15 de septiembre.

Joaquin Blanco entrevista web.jpg Foto: La Capital

Con sus metamorfosis, gobiernan Rosario hace más de 30 años. ¿Qué está en juego para Unidos en esta elección?

En Rosario, Unidos encontró un camino para darle respuesta a la principal problemática que tenía la ciudad, que era la violencia y la inseguridad. Ese camino nos pone en un lugar de poder dar la cara ante la ciudadanía. Con un enorme esfuerzo, estamos dando respuesta a nuestro mandato de 2023. Ahora, ser los reconstructores de Rosario es sólo una parte de la tarea que tenemos que realizar. Una dimensión muy importante es convocar a los rosarinos a construir un proyecto de la Rosario que viene. A volver a construir junto con la ciudadanía cuáles son los sueños que tiene esta ciudad. Entonces, es seguir en este camino de pacificación y en simultáneo ser los que proponemos un nuevo proyecto para la ciudad. En eso, el debate de la autonomía municipal es una oportunidad histórica. En ese debate tanto oficialistas como opositores tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es la oportunidad para repensar en su totalidad el Estado local. Como no tiene fundadores, Rosario no tiene fundadores y tampoco tiene salvadores. No hay superpolíticos. No hay gobernadores que pongan intendente y no hay presidentes que pongan concejales. Es una ciudad que nunca te da un cheque en blanco. Y si creés que lo tenés, rápidamente la ciudad te pone en tu lugar.

>> Leer más: Ficha Limpia: Unidos sale a jugar fuerte contra los libertarios y el peronismo

Es adelantarse en el tiempo, pero en octubre hay elecciones nacionales. ¿Competirán como Unidos?

El debate de Ficha Limpia en el Senado puso blanco sobre negro sobre cuál es la realidad del Congreso. De un lado están los legisladores nacionales que funcionan a control remoto y que votan de acuerdo a la conveniencia del oficialismo de turno y del otro lado están los que votan según sus convicciones. Yo aspiro a tener legisladores que puedan explicar públicamente lo que votan a nivel nacional. Que su compromiso sea con la defensa de Santa Fe y con construir una Argentina diferente a la que proponen Javier Milei y Cristina Kirchner. En este caso, el socialismo tiene en Mónica Fein y Esteban Paulón a dos exponentes de lo mejor del Congreso. Hay que trabajar para promover diputados nacionales que nos den orgullo.

Las elecciones de octubre como escala para 2027

El escenario político se está rearmando y hay contactos entre gobernadores. ¿El 2025 puede ser una semilla de algo nuevo que surja en 2027?

Bueno, no lo sabemos. Son procesos muy acelerados. El mejor ejemplo es Milei: en 2021 salió tercero en Capital Federal y en 2023 fue presidente. Es necesaria la voz del progresismo a nivel nacional. El debate es sobre una Argentina federal, pero también sobre una Argentina más justa. Te pongo un ejemplo. muy muy concreto. Una de las grandes políticas públicas pospandemia, pero que aparece con mucha nitidez en la agenda más urgente, es una política pública para la primera infancia. Una política pública para todos los ciudadanos de 0 a 4 años, el segmento donde más golpea la desigualdad. Esto necesita amplios acuerdos políticos, sostenidos en el tiempo. Las personas de 0 ó 4 años no votan, con lo cual no hay ninguna especulación de corto plazo. Pero te lo digo como socialista y como economista: si no invertís ahí estás hipotecando el futuro. Si no invertís en primera infancia vas a profundizar tus problemas de aprendizaje, de consumo, de violencia. No es únicamente una discusión sobre recursos y federalismo, sino es recursos para qué y adónde se invierten. Si algo nos enseñó Hermes Binner que como gobierno uno puede tener un plan, líneas estratégicas e inversión en obra pública, pero los gobiernos que entran en el corazón son aquellos que protegen y cuidan a la infancia. Tenemos que abordar este tema. Hay que convocar a un pacto por la primera infancia, desde el merendero más humilde hasta la Bolsa de Comercio de Rosario. Insisto, política pública no significa política estatal. Es algo mucho más transversal, más profundo y más de largo plazo. Esa es la agenda concreta que el progresismo tiene que poner arriba de la mesa.

Como no tiene fundadores, Rosario no tiene fundadores y tampoco tiene salvadores. No hay superpolíticos. No hay gobernadores que pongan intendente y no hay presidentes que pongan concejales. Es una ciudad que nunca te da un cheque en blanco" Como no tiene fundadores, Rosario no tiene fundadores y tampoco tiene salvadores. No hay superpolíticos. No hay gobernadores que pongan intendente y no hay presidentes que pongan concejales. Es una ciudad que nunca te da un cheque en blanco"

Como socialista y economista, ¿hacia dónde va el gobierno de Milei?

Vemos la situación con una enorme preocupación, porque no hay modelo productivo. El cambio de las reglas macroeconómicas que tiene que ver con la apreciación cambiaria, la apertura importadora, y las desregulaciones hace que el entramado pyme industrial fundamentalmente tenga enormes problemas para para reconvertirse a esos cambios. La tasa de impuestos sigue siendo extremadamente alta y estamos viendo pérdida de empleo, pero fundamentalmente pérdida de empleo industrial, Es un proceso que va a dejar más desigualdad, y más trabajo precarizado. Hasta que no discutamos en serio un modelo de desarrollo que contemple la realidad de las 24 provincias y los 45 millones de argentinos vamos a seguir con una agenda cortoplacista y mediática, que lamentablemente no va a dar respuesta a los problemas estructurales del país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jqnblanco/status/1920880248075202616&partner=&hide_thread=false Hoy recordamos a Miguel Lifschitz en su querido Politécnico de Rosario. Miguel transformó la ciudad y la provincia con obras, con ideas, con sensibilidad social y con una ética de hierro. Él quería una Santa Fe más justa, más moderna y más transparente. Y para eso sabía que… pic.twitter.com/FASdXJgHZ8 — Joaquín Blanco (@jqnblanco) May 9, 2025

Preside la comisión laboral de la Cámara de Diputados. ¿Preocupan los conflictos que empiezan a aparecer en la provincia?

Sí, por supuesto. Estamos en comunicación permanente con el ministro de Trabajo de la provincia, que tiene una actitud proactiva e involucrarse en los conflictos. Tenemos casos que tienen que ver con la macroeconomía, como por ejemplo General Motors y el cierre de Dow, y conflictos que tienen que ver con cuestiones estructurales o historias particulares de las empresas, como Vicentin y Sancor. Tenemos en el cordón industrial resentido todo lo que tiene que ver con las pymes vinculadas con Acindar. La apertura de maquinaria es para prender muchas luces de alerta. Para provincias que no somos petroleras y mineras, para provincias que vivimos de nuestros propios esfuerzos, que tenemos campo e industria y queremos desarrollar una bioeconomía inteligente, estamos en un modelo económico que pone en crisis a una enorme cantidad de sectores. Eso ya repercute en cuestiones de empleo.

Las elecciones de Santa Fe marcaron un récord negativo de participación, pero en los comicios provinciales del domingo pasado ocurrió lo mismo. ¿La política está tomando nota de esta desafección de la sociedad respecto de las elecciones?

La política debería tomar nota. No es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, pero tenemos el voto obligatorio y la baja participación es un doble problema. Por un lado, porque sectores de la sociedad no se sienten representados o convocados por ningún espacio. político en la arena pública, con lo cual se profundiza la crisis de representación. No es que se critica al gobernante de turno y no lo votó porque lo defraudó y hubo otra opción y no ganó; se impugna al sistema en su totalidad. Por otro lado, la rueda electoral sigue girando y los partidos políticos siguen haciendo campañas electorales y comunicación política como si nada de todo esto pasara. Vuelvo a lo que planteaba al principio: para ser mejores hay que escuchar, saber qué sectores están desilusionados. No con Unidos o con un gobierno en particular, sino con el sistema político. En definitiva, es una cuestión de confianza: hay que generar las condiciones para que la gente vuelva a confiar en las instituciones y sus representantes. Estamos en un momento de la Argentina en donde se reacomoda el tablero electoral. El momento exige a los que somos demócratas, republicanos y creemos en las instituciones mucha seriedad, ser sobrios a la hora de de entender la política y de debatir ideas. En el mundo hay procesos de descomposición del sistema democrático que eran inimaginables hace algunos años atrás y la Argentina no está inoculada de esa posibilidad. Hay que defender la ejemplaridad, la honestidad, el mandato de lo que uno dice que va a hacer y lo que termina haciendo. Una cosa es comunicar mejor y otra es que la comunicación política tome la centralidad a la hora de tomar decisiones. Eso es tomar atajos, que tienen poco vuelo. La gente sigue votando lo genuino y la sustancia, no se queda con la cáscara. Ningún clima de época ni ninguna red social nos tiene que desviar de que la política se hace cuerpo a cuerpo, desde la sociedad y con la sociedad. No va a haber inteligencia artificial que reemplace a lo mejor de la política. Sí podrán venir outsiders que reemplacen a malos políticos, pero la buena política sigue teniendo vigencia, sigue siendo necesaria. Más que nunca, en estos momentos de incertidumbre.