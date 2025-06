Récord de desinterés y apatía en Rosario: la participación electoral fue del 48%

Escuelas semivacías, autoridades de mesa y fiscales esperando votantes y matando el tiempo entre mate y celular fueron una de las postales repetidas de la jornada. Tanto en el centro como en los barrios de Rosario , la participación en las elecciones generales a concejales dejó no sólo gusto a poco, sino que encendió las alarmas . Si bien las consultoras estimaban un 59% de participación, el escrutinio provisorio reveló casi diez puntos menos: un 48%. Es decir, 25 puntos porcentuales menos que hace una década.

El fenómeno no es exclusivo de Santa Fe, donde el porcentaje de votación a nivel provincial fue del 52% : en todos los comicios legislativos hubo una disminución en la concurrencia de los votantes habilitados. En Chaco votó el 52% del padrón, en Salta el 59%, en Jujuy el 64%, en San Luis el 60%, en Misiones 55,41% y en Ciudad de Buenos Aires 53,3% . Lo cierto es que esta tendencia generalizada permite anticipar un patrón: cuando las elecciones locales no coinciden con las nacionales, la participación disminuye.

El llamado a votar, factor común entre los candidatos

La baja participación no fue una sorpresa. De hecho, en la previa ya era una preocupación de todo el arco político. A la hora de emitir su voto, todos los candidatos rosarinos coincidieron en una cosa: incentivar a la gente a que vaya a votar. "Es importante que la gente venga a votar, es fácil y rápido. Así defendemos a Rosario”, enfatizó Carolina Labayru, la candidata a concejal de Unidos. En la vereda de enfrente, el candidato del frente Más Para Santa Fe, Juan Monteverde, advirtió que lamentablemente mucha gente ya no asiste a los comicios porque "fueron muchos años de desilusiones y promesas incumplidas".

La candidata del Frente de los Trabajadores, Carla Deiana, también se expresó en la misma línea: “No te quedes masticando bronca en tu casa, andá a votar para que haya una fuerza de trabajadores en el Concejo". "Si bien se comprende que hay críticas al sistema democrático, hay que entender que es el mejor de los sistemas. El voto es derecho, no una obligación. Hay que entenderlo como una oportunidad", dijo, por otro lado, Roberto Sukerman, candidato de Política Abierta para la Integridad Social (Pais).

Voto castigo: "Como en el 2001"

A las 18.45, el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Ayala, brindó una conferencia de prensa en la que precisó que el porcentaje de participación a nivel provincial rondaba el 52%, y admitió que "el promedio está dentro de lo que se esperaba".

Sobre los motivos del ausentismo electoral, el funcionario argumentó: "Santa Fe no escapa de los mismos porcentajes de votación de las jurisdicciones que recientemente han tenido elecciones". Aunque también dijo que la situación "los asombró". "Uno siempre trabaja y dispone el operativo para que la mayor cantidad de santafesinos elija a sus representantes. Obviamente, hubiésemos querido que más gente se acercara", se sinceró.

"Como fue en 2001, con el voto en blanco, en esta ocasión la gente se abstuvo de ir a votar", sentenció Ayala.

"Déficit motivacional", la regla

El titular de la consultora Doxa Data, Roque Cantoia, en diálogo con La Capital explicó que se trata de un escenario "muy llamativo y un dato disruptivo". "En primer lugar, rompe con la regla de que la instancia electoral importa. Esto es, que en las Paso se vota menos que en las generales, y que entre ambas se da un crecimiento natural", comenzó a explicar. Su consultora proyectaba una participación del 59%, es decir 11 puntos menos que la participación real.

"Podemos hablar de que hay un mercado electoral desregulado o de que el comportamiento electoral está 'desnormalizado' en cuanto a las preferencias de voto", continuó. A lo que sumó: "El dato de participación de este domingo nos indica que esa desregulación también impacta en la participación".

Cantoia se preguntó si de esta forma se inicia o no un ciclo cívico novedoso. "Ya no alcanza con estimar tasas de participación más o menos precisas considerando qué se vota y cuándo se vota, sino que hay una porción muy significativa de la sociedad que no encuentra una motivación en el acto de ir a votar: ese déficit motivacional, que hasta hace poco existía, pero parecía ser de segmentos particulares, hoy parece ser más la regla que la excepción".

"Es un hecho inédito, no solo el porcentaje de participación, sino que entre Paso y generales haya caído ese porcentaje. Ese hecho inédito requiere una atención especial", subrayó.

Evolución de la participación en elecciones a concejales

Cantoia difundió también un gráfico que expone la evolución de la participación de los rosarinos en las elecciones a concejales. El piso de 54,50% de las Paso de abril superó ampliamente a la jornada electoral de este domingo. El recuentro provisorio del Tribunal Electoral arrojó que, con el 98% de las mesas escrutadas, solo el 48,29% fueron a las urnas a elegir a sus representantes para el Palacio Vasallo. Se trata de otra marca histórica para la ciudad, que sigue cayendo.

En las elecciones generales a concejales en la ciudad se registraron 369.500 votos válidos emitidos, de los cuales 4.489 fueron votos en blanco. En tanto, hubo 17.391 votos anulados, 875 votos recurridos y 155 votos impugnados.

"En estas elecciones se registran 25 puntos porcentuales menos - no 25% - que hace una década", remarcó.

grafico.jpeg

Radiografía del padrón electoral

Para estos comicios con boleta única de papel hubo 1.458 locales de votación, con 8.392 mesas para nacionales y 90 para extranjeros.

En Rosario, debían votar 801.247 personas nacidas en Argentina y 15.899 extranjeros. En cuanto a los menores de edad, el informe había precisado que 76.086 chicos de 16 y 17 años estuvieron habilitados para emitir su sufragio en este año electoral.

En total, 817.146 tendrían que haber ido a las urnas. Sin embargo, muchos no se acercaron a emitir su voto.

Cabe recordar que el voto es obligatorio, y quienes no justifiquen su inasistencia deberán abonar una multa económica. Aunque no se ha definido el monto exacto, el Código Electoral Nacional contempla sanciones de $50 a $500, según reincidencia. Además, los infractores podrían enfrentar restricciones al momento de realizar trámites en organismos públicos.