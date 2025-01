Gerardo Martino: "No hay posibilidad de que esté trabajando a corto plazo"

El exjugador y técnico de Newell's, entre tantos equipos, había tomado la decisión de dejar Miami para pasar un tiempo en su Rosario natal con su familia. "Eso dije cuando dejé el Inter. Necesito estar en Rosario. Tomé la decisión de no estar activo por unos meses y eso es lo que pasará. No hay posibilidad de que esté trabajando en el corto plazo”, afirmó el Tata en diálogo con Radio Monumental AM 1080.

Y añadió: "No me gusta mucho hablar de propuestas. Lo importante es decir si las propuestas se materializan. En este caso, no voy a trabajar allí (Botafogo), entonces no tiene mucho sentido decir si hubo una propuesta o no”.