Damián Musto cumplió con su sueño de volver a casa y debutó con la "5" de Alumni

La ansiedad por el regreso a casa

Musto fue ovacionado, mimado, abrazado y se sintió querido como siempre. Ese afecto que se instaló en el polideportivo impactó en su fuerte humanidad. No era para menos, porque en un santiamén pasaron por su mente imágenes de todo tipo y que lo llevaron a recordar su infancia en Casilda. "No pude dormir, me costó descansar... Regresar a mi casa, mi club y con toda mi gente", le reconoció a Ovación en el centro del campo de juego dejando en claro que a pesar de toda la experiencia el hecho de volver a presentarse en casa no era un mero trámite.

Debut de Damián Musto en Alumni 2025).jpg LA CAPITAL/Andrés Mancini

El volante ingresó a la cancha en el medio de un recibimiento especial y abrazado por decenas de chicos emocionados con su presencia. "Muchos ni deben conocerme", analizó. Pero sí entendían el peso de su trayectoria y lo que significa para el Alazán y la Liga Casildense. "Gracias por volver a casa", reza la plaqueta recibida en la previa. Todos los ojos estaban posados en su figura y en ver elevar la jerarquía de Alumni. No fue el resultado esperado, pero hay un largo camino para recorrer aún.

El domingo de sol entregó aún más un clima especial para su vuelta a casa, correr en la cancha como aquel pibito que soñaba con ser futbolista y su presentación la hizo como deseaba, "estando bien físicamente y no todo roto", como le aclaró a este medio Damián Musto. Y más allá de lo complejo del encuentro, jugar con nuevos compañeros y con pocos días de preparación en su carretel aún conserva el ritmo para mantenerse en el máximo nivel por un tiempo y sin desentonar, todo lo contrario. "Vamos a terminar peleando a fin de año", insistió tras dejar de lado la inquietud por su retorno a casa después de largos años.