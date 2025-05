Ángel Correa se despidió de Atlético de Madrid pero "tiene contrato hasta 2026"

El rosarino compartió un posteo en el que confirmó su salida del Colchonero, pero la institución remarcó que no llegó ninguna oferta de otro club

Unos minutos después del encuentro, Correa realizó un posteo en Instagram, donde escribió: “Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!”.