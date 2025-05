Newell's: oficialismo y oposición se reúnen para hablar del predio de Pérez

Dictan prisión domiciliaria al juez de Rosario Marcelo Bailaque, pero seguirá libre por sus fueros

La Cámara Federal de Apelaciones aclaró que la medida no podrá implementarse hasta que el Consejo de la Magistratura no resuelva el desafuero o no del acusado. El magistrado está imputado por los delitos de extorsión y prevaricato