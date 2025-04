Central quedó en deuda con su juego, pero al menos se trajo un empate

El conjunto de Ariel Holan tuvo un rendimiento bajo en el primer tiempo y le faltó una mayor audacia cuando mejoró. No alcanzó a Independiente en la cima

Central igualó 0 a 0 en su visita a Platense y al menos se llevó un punto de un estadio que históricamente le fue esquivo. Los canallas no mostraron un buen desarrollo en cuanto al juego, la pasó mal al principio del primer tiempo y cuando tuvo momentos para ganarlo, en el segundo tiempo, le faltó audacia. Por estas razones no pudo vencer y alcanzar a Independiente en la cima de la zona B. Quedó como su escolta, a dos unidades.

Uno de los sustitutos naturales del Bicho era Maximiliano Lovera, quien no fue convocado por una molestia muscular y su lugar fue ocupado por Santiago López. Mientras que Giaccone le ganó la pulseada a Duarte y Ferreira a Copetti para jugar desde el inicio

Los canallas comenzaron muy aturdidos. En el primer cuarto de hora fueron superados ampliamente y, de no ser por la impericia de los delanteros calamares para culminar la jugada, el partido se hubiese definido en este tramo.

Porque Sandez perdía siempre con Mainero, Navarro e Ibarra no funcionaban en la contención y no había nadie para hacer descansar del equipo en la mitad de la cancha a partir de la posesión. Ya que Segovia no se mostraba como alternativa y caminaba mucho la cancha.

Recién después de los 15’ Central comenzó a pensar en el arco de Cozzani. Pero lo hizo en forma muy fugaz. Una trepada de Coronel por derecha y otra de Sandez por izquierda parecían hacer meter a los de Holan en partido.

Pero todo fue un espejismo ya que los dueños de casa comenzaron nuevamente a tomar el control de las acciones y a los 30’ emergió la figura de Fatura Broun, quien se tuvo que exigir para enviar al córner un remate de Picco desde afuera del área, en lo que fue la más clara de la primera mitad.

En el último cuarto de hora se repartieron la pelota y fue Sandez a los 44’ quien se proyectó por izquierda y sacó un remate que Cozzani desvió al córner.

Holan insistió en la segunda etapa con los mismos jugadores. Si bien en el primer tiempo hubo tramos donde lo padeció, en lo poco que tuvo la pelota demostró que si se animaba más a jugar lo podía ganar.

Esa postura se vio desde el inicio del complemento y, con la voluntad de Santi López, el canalla fue emparejando las acciones. A los 53’ el VAR le anuló bien un gol a Ferreira por fuera de juego y un minuto después el DT canalla dispuso su reemplazo por Copetti.

Además aprovechó la ventana para hacer ingresar a Duarte en lugar de Giaccone, con el objetivo de darle más impronta al ataque y que la formación se parezca más al equipo base que se ganó el boleto a los octavos de final.

Sobre los 61’ llegó el show de la noche cuando Malcorra, quien estaba en el banco y necesitaba hacerse amonestar para limpiarse de amarillas, protestó en forma airada.

Unos minutos después, Quintana, en uno de los arrebatos de Central, pescó un rebote en el área, pero su remate fue bloqueado por un defensor.

Desde allí, teniendo en cuenta los cambios que metió el profesor, los canallas se fueron amigando con el empate. De hecho iba a ingresar Cantizano en la segunda ventana, pero Holan prefirió a Augusto Solari.

Los últimos minutos se fueron consumiendo. Sobre el final casi lo gana con esa asistencia de Duarte para Enzo Giménez, pero su remate se fue muy desviado.

El empate sin goles calificó al partido. Si bien los canallas no pudieron alcanzar la línea de Independiente y siguen sin ganar en este estadio, el punto le sirve para seguir con una sola derrota en 14 partidos. Y tendrá valor si el próximo domingo suma de a tres cuando reciba a Instituto.