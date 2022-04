Central Córdoba, obligado a salir del mal momento en la Primera C

La semana para el matador transitó muy agitada. Primero se confirmó la salida de Juan Rossi al frente del primer equipo por rendimiento del plantel y cuando tenían casi todo acordado con Arnaldo Sialle como nuevo entrenador, pero el exNewell’s arregló con Gimnasia y Tiro y se fue a dirigir al equipo millonario que participa en el Federal A.

Con ese panorama, la comisión directiva decidió que para el partido ante Real Pilar esté a cargo el técnico de las divisiones inferiores Leandro Grech con pasado en Argentino y Newell’s.

En cuanto al primer equipo, el once tendrá un cambio obligado y será con el ingreso de Gian Franco Alegre por Gonzalo Gómez, expulsado ante Lamadrid. El mediocampista recibió una fecha de suspensión. El resto del equipo será el mismo que perdió ante el carcelero. Tampoco podrá contar con Guido Di Vanni, quien todavía le falta cumplir una jornada de las tres que le dieron.

Con respecto al encuentro ante Real Pilar, Antonio Kaial se refirió al importante cotejo que deben jugar en el Gabino Sosa con todos sus simpatizantes.

“Fue una semana atípica porque tuvimos la salida de Juan Rossi del primer equipo como DT. Esta situación nos golpeó a todos porque Juan es un técnico del club y por los malos resultados tuvo que dejar el puesto. Esto es fútbol, hay que seguir para que Córdoba pueda volver a la victoria rápidamente”, confió Antonio Kaial, de muy buenas producciones en los últimos partidos.

Kaial se ganó un lugar en el once charrúa y sorprendió a más de uno el despliegue que realizó en los partidos que le tocó jugar. “ Estoy agradecido a Juan Rossi por la gran chance que me dio y la quiero aprovechar al máximo. La Primera C es una categoría competitiva, el torneo está muy parejo y en las próximas fechas estamos obligados a sumar de a tres para sacar del mal momento que está atravesando el charrúa”, dijo el mediocampista, quien volverá estar en el once del matador esta tarde en Tablada.

El Chueco Malvestiti picó en punta

Edgardo Malvestiti, excharrúa y Newell’s, es el principal candidato para calzarse el buzo de entrenador de Central Córdoba desde el lunes. El Chueco viene de dirigir 15 años en el exterior y fue el ayudante de campo de Fernando Gamboa en Newell’s en la temporada 2021. Malvestiti tuvo dos reuniones con los directivos y espera el visto bueno del presidente Carlos Lancellotti. En la lucha por reemplazar a Juan Rossi aparecieron en carpeta otros: Arnaldo Sialle era el principal candidato de la dirigencia, pero el DT acordó con Gimnasia y Tiro de Salta. También están Ariel Cuffaro Russo, Fabián Garfagnoli y Cristian Domizzi.