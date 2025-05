Básquet de la Rosarina: Caova venció a Unión y Progreso y llegó a lo más alto en la Superliga

Hoy juegan desde las 21.30 Atalaya vs Provincial, GER vs Sportsmen Unidos, Regatas vs Sportivo América y Temperley vs Unión de Arroyo Seco. De esta fecha se tienen que reprogramar El Tala vs Náutico y Atlantic Sportsmen vs Rosario Central.

La fecha 8 se cerrará el 4 de mayo con el duelo entre Echesortu y Fisherton. Ese mismo día, en el pendiente de la fecha 4 jugarán GER y Unión de Arroyo Seco.

Vale destacar que además quedó pendiente en su totalidad la fecha 6 que se desarrollará el 25 de junio.

Primera A - Asociación Rosarina

Hoy desde las 20.30 Unión Sionista con Alumni de Casilda. Y desde las 21.30 lo hace Los Rosarinos Estudiantil vs Ben Hur y San Telmo de Funes vs Sportivo Federal.

Récords: Tiro Suizo (8-0), Talleres de Arroyo Seco (6-1), Los Rosarinos Estudiantil (6-1), Libertad (5-3), Newell’s (5-2), Calzada (4-4), Alumni de Casilda (4-3), San Telmo de Funes (4-3), Municipalidad de Puerto San Martín (3-5), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (3-5), Ciclón (3-5), Sportivo Federal (3-4), Unión Sionista (3-4), Talleres de Villa Gobernador Gálvez (2-6), Ben Hur (1-6) y Red Star de San Lorenzo (0-8).

Primera B - Asociación Rosarina

A partir de las 21.30 juegan este viernes por la Fisherton B vs Universitario B; Fortín Barracas vs. Residentes Parquefield; Independiente de Ricardone vs Saladillo; Maciel vs Provincial “B” y Universitario B vs Servando Bayo. Desde las 22.30 lo hacen Rosario Central B vs Atlantic Sportsmen B.

Tabla: Gimnasia y Esgrima B (8-0), Naútico Sportivo Avellaneda B (7-2), Temperley B (6-3), Atlantic Sportsmen B (6-3), Maciel (6-2), Saladillo (5-3), Servando Bayo (5-3), Provincial B (5-3), Atalaya B (5-3), Residentes Parquefield (4-5), Universitario (5-2), El Tala B (4-4), Fisherton B (3-5), Rosario Central B (3-5), Edison (2-6), Universitario B (1-8), Náutico Sportivo Avellaneda C (1-8), Independiente de Ricardone (1-7) y Fortín Barracas (1-6).

Primera C - Asociación Rosarina

Tiro Suizo B le ganó 63 a 52 a Regatas de Rosario B. Nicolás Roberto Tello (16), Román Landa (15) y Franco Cavallaro (13) fueron los que más aportaron para los ganadores, mientras que Facundo Rubiolo (12) y Julián Villalba (11) fueron los máximos anotadores del perdedor.

La tabla es la siguiente: Tiro Suizo B (2-1), Velocidad y Resistencia (2-0), Red Star de San Lorenzo B (2-0), Regatas de Rosario B (1-2), Sorrento Open Club (1-1), Los Rosarinos Estudiantil B (1-1), Unión de Arroyo Seco B (1-1), Calzada B (1-1), Arroyo Seco Athetic Club (1-1), Belgrano (1-1), El Tala C (1-1), Club Atlético Industrial Social y Deportivo de Funes (1-1), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (0-2) y Rosario Central C (0-2).

Primera D - Asociación Rosarina

En el quinto nivel de la Rosarina, en la noche del jueves 1º de mayo, Municipalidad de Puerto San Martín B derrotó 60 a 50 a San Telmo de Funes B. El equipo que conduce Sacha Iván Montenegro le cortó el invicto a los de Eric Caramuta.

En tanto Provincial C se impuso 87 a 54 a Timbuense. El Rojo, dirigido por Tomás Gómez Plattia, tiene récord perfecto, mientras que los de Timbues todavía no pudieron ganar.

Desde las 21.30, este viernes 2 de mayo, se enfrentan Saladillo B vs Velocidad y Resistencia B.

Estos son los récords en la Primera D: Provincial C (3-0), Universitario C (3-0), San Telmo de Funes B (2-1), Saladillo B (2-0), Sportivo Federal B (2-0), Servando Bayo B (2-0), Talleres de Arroyo Seco B (1-2), Municipalidad de Puerto San Martín B (1-2), Edison B (1-1), Timbuense (0-3), Ciclón B (0-2), Belgrano de Oliveros (0-2), Velocidad y Resistencia B (0-2), Unión Sionistas B (0-1) y Unión y Progreso B (0-1).