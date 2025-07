Las formas y el fondo importan

Quiero detenerme especialmente en esto: el valor de sostener un proyecto con apoyo real en las urnas. En tiempos donde la política muchas veces se decide por marketing, algoritmos y discursos agresivos, nosotros elegimos seguir caminando el pueblo, dar la cara, mostrar las obras, compartir la palabra, escuchar a los vecinos.

Porque sí: esta campaña fue distinta. Más violenta. Más agresiva. Más importada. La oposición –en General Lagos y en otros lugares de la provincia– intentó replicar el modelo comunicacional del presidente Javier Milei: confrontar, desacreditar, instalar mentiras como forma de posicionarse. Pero esas estrategias no funcionan en comunidades donde la política se ve, se toca, se siente en cada cuadra asfaltada, en cada aula nueva, en cada centro cultural activo.

Durante la campaña sufrimos agravios personales, desinformación, y ataques que no sólo me involucraron a mí como candidato, sino también a integrantes de nuestro equipo e incluso a mi familia. No fue fácil. No fue justo. Pero respondimos con serenidad, sin bajar el nivel. La política tiene que ser un espacio de construcción, no un campo de batalla permanente.

Hoy, el desafío es aún mayor. El respaldo popular nos impulsa, pero también nos compromete a redoblar los esfuerzos. Gobernar no es solo ganar elecciones. Gobernar es sostener una manera de hacer política que resista al odio y se fortalezca con la verdad, con los hechos, y con el cariño de la comunidad.

Gracias a cada vecina y vecino que volvió a confiar. Seguimos adelante, con convicciones intactas y el mismo compromiso de siempre.

