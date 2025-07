Hockey: Duendes gritó campeón en el Apertura AHL apelando a su juego y a su gran corazón

No importa el formato del torneo, parece ser que Duendes encontró la fórmula. En 2024 el campeonato que organizó la Asociación de Hockey sobre césped de Litoral (AHL) fue anual, con el sistema todos contra todos, con playoffs. Y lo ganó el verdinegro.

Este año se reformuló y en el primer semestre se jugó el torneo Apertura, en el que el fantasma volvió a salir campeón tras vencer a Universitario 2-1, ganándose así el derecho de jugar la Súper Final siempre y cuando no se quede también con el torneo Clausura.

“Cuando empezás a ganar partidos importantes y/o torneos, el mismo impulso te lleva a querer seguir ganando, no es que no hay otra opción porque en realidad sí las hay, esto es un deporte y también se puede empatar o perder, es parte del juego. Pero cuando venís con ese envión es como que todo se nubla un poco y no ves otra opción. Ganar nos motiva, pero creo que supimos aprovechar bien el viento de cola que veníamos trayendo”, sentenció Bernabela Tirabassi, la capitana de Duendes al argumentar las razones del título.