Campaña solidaria para una parroquia de Tablada que lleva 4 años sin gas

En declaraciones a LT8, Aquino dijo que la obra “tiene un costo de alrededor de siete millones de pesos. En la comunidad de la parroquia no tenemos ese dinero y por eso salimos a pedir la colaboración de la comunidad que por suerte está ayudando mucho, también estamos requiriendo ayuda a instituciones de la ciudad y la gente de buena voluntad que quiera dar una mano a la parroquia”.

iglesia barrio tablada.jpg Juan Carlos Aquino, el párroco de María Mediadora. Se lanzó una campaña para recaudar fondos para las obras del gas. Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Las personas que quieran colaborar deben hacer transferencias bancarias al alias “mediadora.rosario.76” , cuenta perteneciente al Banco Municipal de Rosario a nombre del sacerdote Aquino. “Gracias a Dios, mucha gente ha colaborado. Hemos recibido un aporte del Concejo Municipal. Ahora estamos gestionando una ayuda ante el Senado de la provincia. Llegan colaboraciones, pero todavía queda por hacer una gran movida para que esta obra se pueda hacer. La idea es que se puede hacer ahora, que hace mucho frío, y no el año que viene”.

“Al no tener gas natural en la parroquia la gente sufre mucho. La parroquia es como una gran familia y cuando no se puede calefaccionar no se puede cumplir con las actividades propias. Aquí funciona un aula radial de una escuela primaria y de adultos. Es una pena que los chicos, pero también los adultos, sufren el frío porque no hay con qué calefaccionarse. Otras actividades son clases de catequesis y reuniones de Cáritas”, subrayó Aquino.

El sacerdote agregó que para combatir el frío se utilizan caloventores, pero son aparatos que con un uso excesivo “hacen saltar las térmicas” de energía. “También tenemos calentadores con garrafas, pero no llegan a calentar los suficientes porque son espacios grandes. Confiamos en que la gente ayude”.