El FMI presiona por las reservas y no da fechas sobre un nuevo desembolso

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, reconoció que el organismo sigue de cerca la evolución de las reservas del Banco Central y no ofreció precisiones sobre un nuevo desembolso correspondiente al préstamo de u$s 20 mil millones que pidió el gobierno argentino a modo de salvataje financiero.

La Argentina cumplió con casi todas las metas establecidas en el acuerdo pero no la de acumulación de reservas, que estaría unos u$s 4.000 millones por debajo del objetivo. En este marco, la delicada situación de las cuentas externas comenzaron a poblar los reportes de los bancos de inversión y el dólar oficial se entonó durante las últimas nueve ruedas, con un alza de 7,75 %. Este jueves, tras arrancar en baja, el mayorista volvió a subir sobre el cierre. El mayorista subió $2 hasta los $1.231. Los contratos del mercado de futuros también se dieron vuelta hacia el final de la rueda y subieron.

Presupuesto

El gobierno publicó en las últimas horas sus primeras proyecciones para la elaboración del presupuesto 2026, que en rigor podría convertirse en un mero ejercicio de circulación si se tiene en cuenta que hace dos años que gobierna sin esa guía.

Para elaborar esas estimaciones, el Poder Ejecutivo actualizó pronósticos para 2025: inflación del 22,7 % y aumento de 20,4 % anual en el tipo de cambio nominal. El oficialismo estima que el precio de la divisa hacia fin de año será de $1.229. También espera un crecimiento del 5,5 %.

Las acciones y los bonos argentinos cerraron mayormente al alza, alentados por la tendencia de Wall Street. El S&P Merval ganó 0,7 % mientras que los bonos en dólares cerraron con subas. El miércoles el riesgo país marcó las 700 unidades, ubicándose casi en el mismo nivel que las dos jornadas previas.

Más deuda

Tras el escaso éxito obtenido en la última licitación de deuda, el Ministerio de Economía procurará renovar este lunes vencimientos de deuda en pesos por un total de $2,9 billones para lo cual ofrecerá Lecaps, Boncaps (ambos a tasa fija), bonos dólar linked y títulos atados a la inflación.

La convocatoria se lleva a cabo en medio de un contexto de cierta intranquilidad por las recomendaciones del banco de inversión JP Morgan para que sus clientes desarmen posiciones de largo plazo en Argentina, lo que se conoce como desarme de posiciones de “carry trade”. De hecho, se especula que a través del mercado del Senebi esta semana uno de los grandes inversores del mercado hizo operaciones de salida de capitales por u$s 1.600 millones.

Agrodólares

Por el lado de la oferta, el gobierno aspira a recibir el auxilio del coletazo de anticipos de exportación realizados ante la finalización de la baja temporaria de retenciones a la venta de granos al exterior. Los analistas de la consultora 1816 estimaron que “el agro brindará un aporte extraordinario de divisas en julio”, partiendo de la base que “las cerealeras liquidaron u$s 3.700 millones, pero se presentaron declaraciones juradas por u$s 8.150 millones, que deben ser liquidadas dentro de 15 días hábiles para acceder a la alícuota reducida de retenciones”. Lo que da una diferencia de u$s 4.450 millones.

“Es posible que julio de 2025 culmine siendo el segundo mejor mes de la historia en términos de liquidación de la agroindustria, después del septiembre de 2022 del primer dólar soja”, plantearon. En este sentido, destacaron que el miércoles el sector liquidó u$s 517 millones. Pero la percepción generalizada es que ese ingreso se frenará cuando se terminen esos saldos.

“El flujo de venta de granos va a caer sensiblemente, el volumen se va a resentir, va a ir a la baja”, anticipó Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).

En los tres últimos días hábiles de la baja temporal los exportadores presentaron declaraciones por el equivalente a u$s 2.700 millones. Por la forma en que estuvo armado el incentivo, las empresas tienen a partir de esa fecha quince días para concretar la liquidación, por lo que se espera que en los primeros días de julio continúen ingresando divisas al mercado.

El freno aparecería hacia fin de mes. De cara a las elecciones, el gobierno necesita mantener el dólar a raya, para así contener a la inflación.