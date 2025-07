Tenis en Rosario: en un calendario que no da tregua, se jugó un Nacional en Jockey Club

Tras las dos grandes citas de tenis para los menores que tuvieron lugar en el club Provincial donde se disputaron torneos Cosat Sub 14 y Sub 16, además de un ITF Sub 18 con los mejores juniors de Sudamérica, el calendario oficial no da tregua.

Para competencias con más jerarquía

Los campeonatos nacionales otorgan puntos para el ránking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y son importantes porque son clasificatorios para competencias de mayor jerarquía dentro del país o en el exterior. Además, brindan la posibilidad a los más destacados de formar parte de cualquieras de las selecciones nacionales que participa de los campeonatos por equipos.

“Que Rosario se haya transformado en una de las plazas de tenis más importante del país habla muy bien del trabajo que vienen haciendo desde hace tiempo todos los que conforman esta enorme comunidad de tenis en la ciudad y la región”, expresó el presidente de la FST, Jorge Capella, y agregó: “En poco más de un año se llevó adelante una serie de la Copa Davis, el challenger más importante de la Argentina, la semana pasada recibimos por primera vez en la ciudad una serie de la gira Cosat y un IFT. En poco tiempo vamos ser sede de los Juegos Jadar y nos estamos preparando para el Sudamericano 2026. Sin lugar a dudas, nos hemos consolidado muy bien en cuanto a lo organizativo, pero además nos destacamos también por el nivel de nuestros jugadores, así como de los entrenadores y profesores”.

Tenis: actuaciones destacadas

En mujeres Sub 10, Matilda Raillon alcanzó las semifinales de singles y se consagró campeona en dobles. En Sub 12, Catalina Tion se quedó en lo más alto de podio en individuales y Margarita Uviedo llegó a semifinales en la misma modalidad, mientras que en dobles levantó la copa como ganadora, en tanto que Luz Villarruel llegó a cuartos de final de singles.

En Sub 14, Pilar Da Silva se coronó como la ganadora de singles y Sofía Gabilanes se metió en las semifinales de individuales, mientras que en dobles fue finalista junto con Zaira Martínez, quien a su vez hizo cuartos de final en singles. En Sub 16, Luana Cáceres fue campeona de singles y de dobles con Joaquina Zapata, quien alcanzó los cuartos de final de singles. En Sub 18, Martina Villarruel fue campeona en singles y dobles.

Por el lado de los varones, en Sub 10 Facundo Cristin fue finalista de singles, en Sub 14 Manuel Paniagua fue finalista en individuales y Juan Ignacio Assi alcanzó las semifinales en singles, mientras que Tomás Herrera alcanzó los cuartos de final de singles. En Sub 18, Francisco Formica llegó a cuartos de final de singles y fue finalista en dobles junto con Salvador Ferrer Hernández.