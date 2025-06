Pablo Javkin: "Espero que a nadie se le ocurra arruinar el Día de la Bandera"

“ Espero que a nadie se le ocurra arruinar el acto del Día de la Bandera . No jodan con Rosario ”, afirmó este martes el intendente Pablo Javkin . El mandatario lanzó esa advertencia tras participar este martes de la primera ceremonia de promesa de lealtad que realizaron miles de niños y niñas de cuarto grado en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

Javkin fue tajante este martes: “El Día de la Bandera es el acto más sagrado que tiene la ciudad. Espero que a nadie se le ocurra arruinar esta conmemoración. La expresión política es legítima, por supuesto, pero el Día de la Bandera no se toca. No jodan con Rosario. Costó mucho empezar a vivir las cosas lindas”, sostuvo Javkin

El mandatario destacó la repercusión positiva que tuvo la transmisión de ayer del programa “Un día rosarino” por el canal de streaming Olga. “Es bueno que la gente vuelva a salir y que el país hable de Rosario por las cosas lindas, como pasó ayer por su música, su talento. Esa es la ciudad que queremos todos los rosarinos de bien. Cuidemos a Rosario”, señaló.

"Le pido a la gente que, más allá de cualquier expresión política, cuidemos a Rosario. Nos costó mucho llegar acá. Pasamos cosas muy difíciles en la ciudad, y no terminó nada. Hay que seguir peleando. No retrocedamos, no debemos perder lo que ganamos en este tiempo”, subrayó.