Jugó en Central con Omar Palma, fue formador de Ángel Di María y le pidió disculpas por no ficharlo en AFA

Leer más: Inferiores de Rosarina: quién festejó más clásicos entre Central y Newell's

El año que conoció a Angel Di María

El ex jugador canalla contó que: “Lo vi por primera vez en 7ª. Era un chico muy disciplinado, con muy buenas actitudes y muy delgadito. En aquel tiempo en la posición de Ángel estaban Emiliano Vecchio y otro chico llamado César Vicente, que desde lo físico estaba mejor formado. No lo fiché en AFA porque tenía esos dos puestos cubiertos. Ángel no jugaba de enganche sino de media punta, como un 9 mentiroso”.

Riquelme continuó: “Decidí que jugara en Rosarina y todos los domingos no solamente se destacaba, sino que hacía goles. A mitad de año, lo quise poner en AFA, pero esos dos o tres cupos que siempre quedan libres a principios de años se ocuparon. Por lo cual le pedí disculpas delante de todos los chicos. Nunca tuve una conversación especial con él. Él lo sabe bien y seguro que recuerda ese episodio. De hecho, le dije que siga así, que el año que viene vas a fichar en AFA y vas a poder demostrar todo lo que está haciendo en Rosarina”.

El pedido que le hace a Fideo

Además, añadió: “Tengo una espina adentro de que él dijo que hubo un técnico que no iba a llegar porque no sabía cabecear. En 7ª los chicos ya están formados porque es el tercer año en AFA. Angel tendría que haber dicho quien fue ese DT porque cualquiera se puede equivocar. No hay por qué ofenderse. Yo no tengo el teléfono, sino se lo hubiese preguntado, porque sino quedamos pegados todos los técnicos”.

Finalmente dijo: “al padre no lo conocí. Sí a la madre, ya que se ponía a charlar con mi señora cuando me acompañaba a algún entrenamiento y charlaban entre ellas. Hacíamos de local en Cosecha. La mamá de Angel iba en la motito y era muy buena persona. Yo no era de conversar con los padres. Eran chicos adolescentes de 16 años y ya podían entender perfectamente las cosas que uno le decía. Hicieron un gran esfuerzo y mucho sacrificio, lo que es un mensaje muy importante en un mundo donde la tecnología en algunos aspectos nos juega un poco en contra”.

riquelme con nieto.jpg

Su salida de Central y sus malas decisiones

"Estuve diez años en las divisiones inferiores de Central. Lamentablemente en esos momentos tomé algunas decisiones equivocadas. A veces por querer escalar más rápido se te derrumba el castillo. Cuando me echaron de Central me sentí mal conmigo mismo. Porque podía haberme jubilado en Central donde hice todas las inferiores y jugué y no lo hice. Hoy podría estar trabajando en el club. Pero cuando se toman malas decisiones se paga caro en la vida".

"No me arrepiento de lo que hice. Cuando se fue Pablo Scarabino de la presidencia hubo un movimiento político y lo hicieron renunciar a José Aurelio Pascuttini. Estaba dirigiendo en 7ª y me ofertaron dirigir la reserva. Me quedé porque necesitaba el trabajo y tenía ambiciones de dirigir la primera a la cual dirigí interinamente, pero me fue mal. Fue una mala decisión porque me tenía que haber ido con el Coco y esperar otro momento para volver", dijo apesadumbrado.

La muerte de Omar Palma

"El fallecimiento repentino de Omar Palma me pegó muy fuerte. Si bien concentré pocos partidos con él porque me vendieron a Talleres, luego hicimos el curso de DT juntos y me llamó para trabajar en las inferiores donde compartimos grandes momentos ya que se promovieron un montón de chicos a primera", culminó el Topo Riquelme.