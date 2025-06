Labayru: "Ni el odio de Buenos Aires ni los amigos de Cristina, nosotros defendemos a Rosario"

Labayru se diferenció de sus rivales en las elecciones del próximo 29 de junio . “Yo tengo para mostrar lo que hago, lo que soy y ese es mi valor. Juan Monteverde no para de hablar mal de Rosario y te esconde a toda su tribu y Juan Pedro Aleart sólo repite lo que le dicen desde Buenos Aires ”, afirmó y agregó: “Voy a defender todo lo que se logró hasta ahora desde que asumió Maximiliano Pullaro en el gobierno provincial, que no nos vengan a imponer recetas desde Buenos Aires. Somos rosarinos y sabemos cómo hacer las cosas”, dijo.

Monteverde “va por la negativa siempre, dice que Rosario es la ciudad del miedo, en realidad la ciudad del miedo fue durante los cuatro años de Perotti con quien Monteverde se alió”, afirmó.

“¿Por qué no se dedicó durante los cuatro años de Perotti a contar la cantidad de muertos que teníamos e ir y poner cartelitos en cada lugar? Porque ahora esconde a todos los que tiene atrás, yo no tengo nada que esconder, yo puedo decir con nombre y apellido los que están en mi lista y con quién voy, que voy con Maxi Pullaro y con Pablo Javkin, no me da vergüenza decirlo y no los escondo como él esconde a Grabois, a Cristina, a Perotti, a Traferri”, sumó,

“Lo único que hace Monteverde es cambiarse de ropa. Arrancó con una boina roja y ahora tiene un trajecito.¿Cuántos vestuarios tiene distintos según la ocasión?”, cerró.

Las “recetas que le mandan desde Buenos Aires” a Juan Pedro Aleart

Para Labayru, a su rival Juan Pedro Aleart “no se le escucha una sola propuesta, lo que hace es repetir las recetas que le mandan desde Buenos Aires”.

“Dice que va venir acá con la motosierra. Nosotros somos austeros, el intendente cuando asumió firmó un decreto de austeridad y gracias a eso tenemos superávit y estamos haciendo un montón de obras como hace 50 años no se hacía”, destacó.

“Aplicar la motosierra no vale todo. Si vos tenés superávit y no lo usás en devolución a la gente, ¿de qué te sirve? Nosotros en salud no cerramos hospitales. Es más, hoy vamos a recorrer el Hospital de Niños Víctor J. Vilela porque vamos a seguir ampliándolo. Acá se invierte en salud, se invierte en los barrios, se invierte en un montón de cosas que piden los vecinos”, agregó.