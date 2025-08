En Santa Fe, tres de cada diez jóvenes de entre 25 y 35 años todavía viven con sus padres

Es una de las cinco provincias del país con menor índice de población joven que no logra independizarse, en el país el 36 % de las personas de esa franja de edad aún no se emanciparon

Tres de cada diez jóvenes de entre 25 y 35 años que viven en la provincia de Santa Fe aún comparte el hogar con sus padres o abuelos , de acuerdo a un informe de la Fundación Tejido Urbano, en base a datos oficiales, que advierte sobre las dificultades que experimentan las personas de esa franja etaria para acceder a una vivienda. Aun así, Santa Fe es uno de los cinco distritos del país con menor índice de población joven que no logra independizarse .

En Argentina, el fenómeno de los jóvenes que no logran independizarse sigue siendo una problemática persistente: en 2024, 2.265.000 personas de entre 25 y 35 años continuaban viviendo con sus padres o abuelos , de acuerdo a datos de la fundación que reúne a profesionales, especialistas e investigadores de distintas disciplinas en temas relacionados al hábitat y a la ciudad.

"Que una proporción significativa de personas de entre 25 y 35 años no logre dejar la casa de sus padres o abuelos no es un dato menor: refleja problemas estructurales en el acceso a la vivienda y en las condiciones económicas que enfrenta esta generación ", advierte Fernando Álvarez de Celis, director Ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano.

Y señala que actualmente en el país hay más de 2,3 millones de jóvenes en esa situación, lo que indica la existencia de "una demanda de vivienda insatisfecha, un mercado de alquileres que no termina de absorber sus necesidades, y una economía que no les permite proyectar su independencia", sostiene y advierte que "si no se atiende, este fenómeno genera un efecto en cadena: limita la autonomía personal, afecta al mercado inmobiliario, dificulta la planificación urbana y debilita el desarrollo social en general".