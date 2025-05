Viral: una versión de Titanic que dura un minuto y es protagonizada por chinchillas

>>Leer más: "Titanic", los 15 datos curiosos que no sabías del film

Una chinchilla algo peluda gana en un casino los pasajes para el barco, en el rol que jugó en gran pantalla Leonardo DiCaprio. Para diferenciarla de Kate Winslet, que es otra chinchilla pero con una peluca.

En el breve video están todos los momentos claves. La pareja se conoce, hay amor, él la dibuja, se sienten reyes del mundo, llega el iceberg, el barco se hunde, hay desesperación mientras la orquesta toca en la cubierta y, por supuesto, el particular final que nadie podrá olvidar (¿no había lugar para los dos en la bendita tabla?). Todo a vuelo de pájaro, rapidísimo, planteado de manera graciosa y bastante bizarra. Por supuesto, en el fondo canta su hit Celine Dion, esa canción que se volvió un himno al amor, a las películas larguísimas, a los barcos que se hunden y a los corazones que -pese a romperse- siguen andando.

