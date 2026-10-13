El Vaticano confirmó que la cirugía del Papa León XIV "concluyó con éxito"

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, informó la Santa Sede

La operación de un nódulo en un pulmón al Papa León XIV " ha concluido con éxito" , informó Vatican News en su cuenta en la red X.

“ La intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos ”, remarcó la información oficial.

La cirugía para extirpar un “pequeño nódulo localizado” en un pulmón del sumo pontífice “fue exitosa y ha regresado a su habitación en el Hospital Gemelli”, según la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

A su arribo al centro de salud, el Papa, de 71 años , descendió por sus propios medios del vehículo que lo trasladó, saludó a autoridades del lugar que lo esperaban en la puerta e ingresó acompañado por su comitiva y aclamado por una multitud.

El Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, descanso que le permitirá recuperarse de la intervención.

En tanto, el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, informó que conversó con el papa León XIV y quedó impresionado por su “serenidad”, horas antes de la intervención quirúrgica.

“A todos nos ha impresionado su serenidad”, según indicó Parolin y relacionó esa característica con la actitud del sumo pontífice durante el Ángelus del domingo pasado.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”, subrayó.

Parolin destacó que “está preocupado” porque “no esperaba algo así”, pero confió en que, “gracias a Dios”, el problema de salud fue detectado rápidamente.

“Estas son, como ha dicho el Papa, las sorpresas de Dios”, expresó Parolin.