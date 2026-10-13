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Nódulo pulmonar: lo que tiene el Papa es un hallazgo frecuente en Santa Fe

Los nódulos pulmonares pueden ser benignos o malignos. En el país, se estima que los tienen 35 de cada 100 personas que se hacen tomografía de tórax. Los pasos a seguir

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

13 de octubre 2026 · 10:38hs
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Una tomografía permite detectar un nódulo pulmonar 

Una tomografía permite detectar un nódulo pulmonar 

Un estudio realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires reveló que de cada 100 personas que se hacen una tomografía de tórax, 35 tienen un nódulo pulmonar que puede ser maligno (cáncer) o benigno. Un dato que resulta relevante para comprender la magnitud de este problema de salud, que está en la agenda desde hace días al conocerse que el Papa León XIV, de 71 años, debe ser operado por una lesión en el pulmón.

Este martes 13 de octubre, el pontífice, de 71 años, fue internado en Roma y en las próximas horas le extirparán el nódulo. ¿Hay síntomas? ¿Qué pasa en nuestra región con este tipo de lesiones? De acuerdo a los últimos datos de la Agencia de Control del Cáncer del gobierno provincial, en Santa Fe, 900 personas por año reciben el diagnóstico de un tumor pulmonar maligno.

Nódulos pulmonares en Santa Fe

Lejos de ser una rareza, los hallazgos de nódulos "son muy frecuentes", explicó a La Capital el director de la Agencia, el médico oncólogo Alejandro Chinellato.

El especialista mencionó que en Santa Fe no se hacen estudios masivos a la población para saber si tienen nódulos pulmonares, y que las radiografías o tomografías se indican, por ejemplo, cuando una persona es fumadora y tiene síntomas como tos seca que no se va fácilmente o si hay antecedentes familiares de cáncer de pulmón. También mencionó que "muchas veces" los nódulos pulmonares se encuentran de casualidad cuando se pide un tomografía de tórax por otros motivos.

"Cuando son malignos, que son la mayoría de los nódulos que detectamos a nivel hospitalario en la provincia, están relacionados al tabaquismo, sin embargo, puede haber otras causas como factores genéticos y otros factores ambientales. Lo cierto es que, lamentablemente, no suelen dar síntomas hasta que está avanzado. Es un tumor silencioso", dijo el médico.

Leer más: Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de viajes ya ofrecen paquetes para participar de las misas

Respecto al acceso al diagnóstico y tratamientos, Chinellato aseguró que, en Santa Fe, los pacientes que se atienden en la salud pública tienen acceso a medicación y terapéuticas "de última generación".

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Cómo identificar de qué se trata

El cáncer de pulmón representa el 10 por ciento de los cánceres diagnosticados en la Argentina. Unas 8 de cada 10 personas con nódulos malignos son fumadoras o han sido fumadoras, de allí la importancia de no fumar o iniciar lo antes posible un programa de cesación tabáquica. "Solo en nuestra provincia unas 300 personas al año mueren por este tipo de cáncer, siendo la primer causa de muerte por cáncer en hombres, con una preocupante tendencia al alza en las mujeres", detalló el oncólogo Chinellato.

"Ante la sospecha a nivel radiográfico se pude una tomografía. La certeza se da con la biopsia. En algunos casos, como seguramente pasó con el Papa, se decide directamente la extirpación total del nódulo y se la analiza luego", expresó el especialista. Luego se toma la decisión de hacer o no tratamiento, y qué tipo de terapia, dependiendo de las características de lo que se encontró.

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¿Peligra la visita del Papa a la Argentina?

Del 8 al 11 de noviembre está previsto que el Sumo Pontífice arribe al país. Por el momento, la Santa Sede no ha cambiado los planes respecto al itinerario. Sin embargo, habrá que esperar la recuperación posoperatoria y saber de qué tipo de nódulo se trata, y si deberá iniciar o no un tratamiento.

En principio, según se informó oficialmente, la lesión por la que será intervenido este martes 13 es pequeña, y fue encontrada en "etapa inicial".

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