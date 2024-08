Santi Maratea: "Puedo llegar a ser un milagro para una persona que no tiene posibilidades"

¿Héroe para pocos o influencer para muchos? Lo cierto es que las solicitudes de ayuda no paran de llegar a su inbox y no hay Santiago que pueda con todo. ¿Cómo elegir una sola causa cuando todas son urgentes? ¿Cómo se siente sentirse necesitado por tantas personas? Las prioridades de Maratea son claras: “Conecto con la necesidad del otro, ese es el primer paso para embarcarme. La gente llega a mí como un último recurso” declara con un tono tranquilo, y agrega: “A veces terminan teniendo suerte”.

La campaña de Vilela es una más en la larga lista del influencer de 32 años. Durante los años que Maratea se encontró haciendo carrera en los medios digitales, el público fue testigo de una colorida gama de formas de ser que adoptó. Para Santiago, el mundo es caótico y se está siempre en la búsqueda del sentido. En ese espiral, sostiene que "la utilidad es un sentido”, y afirma que gracias a las campañas de recaudación se siente realizado. "Me gusta sentirme útil, creo que todo lo que va, vuelve" , asegura, aunque hace un llamado de atención: " No recomiendo vivir la vida de ese modo, pero a mí me sirve un montón" .

Maratea se considera una persona solidaria. Aunque afirma "habitar sus contradicciones" y no creer en la "pureza absoluta", se anima a reconocerse como alguien que ayuda e intenta desafiarse día a día en pos de ese objetivo: "Llevo siempre 100 lucas en la guantera del auto y pienso: ¿cuánto me animo a darle al que me limpia el vidrio en el semáforo? Es un desafío que me pongo a mí mismo continuamente", comenta.

Teniendo en cuenta que todas las campañas están encaradas desde una perspectiva donde ‘muchas personas ponen poca plata’, ¿qué necesitan las personas de Santi Maratea? ¿Existe algo que tenga más valor que una suma exorbitante de dinero? ¿Qué tiene Maratea como la principal figura de la beneficencia en estos tiempos? El influencer ofrece algo más caro e inaccesible: poder de viralización. La moneda de cambio en estos tiempos es la llegada en términos de alcances, reproducciones y vistas en redes sociales. Y eso, al influencer, parece seguir sentándole muy bien.